Los acertijos y las adivinanzas son ideales para cualquier momento del día. Esperando el micro en la parada, de viaje, aburrido, esperando ser atendido por el médico, etc. Y lo bueno es que, además de ser una buena compañía contra el paso del tiempo, ayudan a ejercitar la mente y a desafiar a tu cerebro.
Con una simple pregunta, invitan a pensar de manera diferente, analizar pistas y buscar soluciones que, muchas veces, parecen obvias una vez que se revelan, pero en realidad requieren lógica y sobre todo sentido común.
En este caso, el desafío dice: Ana tiene una hermana llamada Laura y otra llamada Sofía. Si la madre de Ana tiene tres hijas, ¿cómo se llama la tercera?
Acertijo para despistados: la madre de Ana tiene 3 hijas, pero no sabe el nombre de la tercera
A diferencia de los problemas tradicionales, el objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel fácil?
Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer que el tiempo corra. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro.
Este tipo de juegos es muy recomendable, sobre todo para adultos mayores, porque mejora la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.
A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de leer bien, usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: la respuesta está más cerca de lo que parece; no hace falta inventar otro nombre.
Respuesta del acertijo
Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: se llama "Ana".
Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo lograste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.
En pocas palabras
- Acertijos lógicos: Ejercitan la mente desafiando el sentido común con soluciones a menudo obvias.
- El desafío: Se pregunta el nombre de la tercera hija de la madre de Ana, quien tiene tres hijas.
- La respuesta: La tercera hija se llama Ana, ya que el acertijo se basa en la lectura atenta y el sentido común.