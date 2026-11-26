La madre de Ana tiene 3 hijas, pero no sabe el nombre de la tercera. ¿Cómo se llama?

Acertijo para despistados: la madre de Ana tiene 3 hijas, pero no sabe el nombre de la tercera

A diferencia de los problemas tradicionales, el objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel fácil?

Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer que el tiempo corra. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro.

Este tipo de juegos es muy recomendable, sobre todo para adultos mayores, porque mejora la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

La respuesta del acertijo se encuentra en esta imagen.

A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de leer bien, usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: la respuesta está más cerca de lo que parece; no hace falta inventar otro nombre.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: se llama "Ana".

Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo lograste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.