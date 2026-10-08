El nombre femenino, corto y elegante que vuelve a ser tendencia en Argentina

A pesar de que en diversos ranking internacionales suele vinculárselo con Canadá -país donde se ubica de manera sostenida entre los diez nombres femeninos más elegidos por los padres-, la historia y la verdadera procedencia de Ava son mucho más antiguas y poseen una rica tradición etimológica.

Para los padres es una gran responsabilidad ponerle nombre a un bebé.

Múltiples significados y un origen diverso

Especialistas en antroponimia señalan que Ava no cuenta con una única raíz, sino con distintas teorías que explican su atractivo: