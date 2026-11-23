Tramitar el Certificado Único de Discapacidad representa una herramienta fundamental para miles de ciudadanos en toda Argentina. Este documento oficial, respaldado por las Leyes Nacionales 22.431 y 24.901, acredita la condición de discapacidad en todo el territorio nacional y habilita el acceso pleno a derechos esenciales, prestaciones médicas y beneficios sociales.
Cómo solicitar el Certificado Único de Discapacidad en noviembre de 2026 paso a paso
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público de validez nacional que garantiza el acceso a la salud integral, transporte gratuito y asignaciones
Durante noviembre de 2026, tanto la gestión por primera vez como la renovación del documento mantienen su carácter estrictamente voluntario y 100% gratuito en cada una de sus instancias.
Qué documentación se necesita para tramitar el Certificado Único de Discapacidad
Contar con esta acreditación al día resulta clave para sostener tratamientos médicos, utilizar el transporte público sin costo y gestionar asignaciones familiares ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Para iniciar el expediente ante las autoridades sanitarias correspondientes, la persona interesada —o su representante legal— debe reunir una carpeta con los siguientes papeles obligatorios:
- Documento Nacional de Identidad (DNI): original y fotocopia de la persona que será evaluada. Si se trata de menores de edad, también se debe anexar el DNI de los padres o tutores junto con la partida de nacimiento.
- Certificado médico actualizado: debe llevar la firma del médico tratante e incluir el diagnóstico completo, el tratamiento indicado, el estado de salud actual y la fecha de emisión (la antigüedad no puede superar los 6 a 12 meses, según cada patología).
- Estudios complementarios: informes originales, análisis de laboratorio, radiografías o evaluaciones psicométricas que respalden clínicamente el diagnóstico presentado.
- Planillas oficiales por tipo de discapacidad: formularios específicos —según sea visual, auditiva, motora, intelectual o visceral— debidamente completados por los profesionales de la salud.
- Cobertura de salud: fotocopia del carnet de obra social o medicina prepaga, acompañada del último recibo de sueldo o haber previsional, según corresponda.
Paso a paso: cómo obtener el CUD en Argentina
El circuito administrativo para conseguir el Certificado Único de Discapacidad se divide en cuatro etapas concretas que conviene repasar antes de iniciar el trámite:
- Consultar el orientador oficial: ingresar al portal del Gobierno Nacional (argentina.gob.ar/cud) y responder las preguntas del sistema para conocer los requisitos específicos y ubicar la Junta Evaluadora asignada según el domicilio que figura en el DNI.
- Presentar la carpeta: entregar toda la documentación reunida —de manera presencial o virtual, según lo disponga cada municipio o provincia— en la Sede de Atención Social o punto de gestión correspondiente para solicitar un turno de evaluación.
- Asistir a la Junta Evaluadora: el día asignado, el solicitante debe presentarse ante un equipo interdisciplinario compuesto por médicos, psicólogos y trabajadores sociales, quienes analizarán los informes clínicos y evaluarán el caso.
- Retirar o descargar el documento: en caso de aprobación, el CUD se entrega en formato papel en el mismo establecimiento. Además, su versión digital se activa automáticamente con idéntica validez legal dentro de la aplicación Mi Argentina, en la pestaña "Mis Documentos".
En pocas palabras
- Certificado Único de Discapacidad: Documento público nacional que garantiza acceso a derechos y beneficios.
- Trámite gratuito y voluntario: La gestión y renovación del CUD no tiene costo en noviembre de 2026.
- Requisitos esenciales: Se necesita DNI, certificado médico actualizado, estudios complementarios y planillas oficiales.