Durante noviembre de 2026, tanto la gestión por primera vez como la renovación del documento mantienen su carácter estrictamente voluntario y 100% gratuito en cada una de sus instancias.

La renovación del CUD es voluntaria y gratuita.

Qué documentación se necesita para tramitar el Certificado Único de Discapacidad

Contar con esta acreditación al día resulta clave para sostener tratamientos médicos, utilizar el transporte público sin costo y gestionar asignaciones familiares ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).