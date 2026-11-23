A 120 kilómetros de Buenos Aires, en el partido bonaerense de Magdalena, una antigua estancia familiar comprada en 1928 se transformó en un valioso refugio de biodiversidad junto al Río de la Plata.
En 1928 compraron una estancia en Buenos Aires y hoy es una reserva natural de 500 hectáreas junto al Río de la Plata
Comprada por un ingeniero, la histórica propiedad se convirtió en una reserva natural de 500 hectáreas que protege la biodiversidad del Río de la Plata
Se trata de la Reserva Natural El Destino, un predio de 500 hectáreas que protege bosques nativos, fauna autóctona y un histórico patrimonio arquitectónico abierto al turismo.
La estancia en Buenos Aires que hoy es una reserva natural de 500 hectáreas
El origen de esta casa ecológico se remonta a la visión del ingeniero agrónomo Ricardo Pearson y su esposa Elsa Shaw, quienes establecieron allí su hogar y promovieron el diseño de jardines junto a la conservación vegetal.
Tras el fallecimiento de Elsa, él impulsó en 1978 la creación de una fundación en su homenaje para asegurar la protección de la flora y fauna regionales, entidad que continúa administrando el lugar e investigando su riqueza ambiental. Asimismo, en 2011 el gobierno provincial reconoció formalmente un área protegida circundante de 1.766 hectáreas.
En la actualidad, la reserva resguarda ecosistemas de talares, pastizales, bañados y bosques ribereños que tienen especies autóctonas como el tala, el coronillo, el ombú y el ceibo ofreciendo refugio a carpinchos, comadrejas, gatos monteses y una amplia variedad de aves.
En cuanto a su arquitectectura, la casa tiene construcciones coloniales, edificaciones de inspiración inglesa y una emblemática vivienda racionalista de 1929 vinculada al movimiento Bauhaus.
Hoy en día es posible visitar este lugar y se posiciona como uno de los más elegidos para el turismo sustentable, ya que ofrece senderos de caminata, cabalgatas guiadas, zona de camping con servicios, hospedaje en un renovado galpón inglés y una Casa Museo. La entrada general tiene un costo y se puede llegar en vehículo por la Ruta Provincial 11 o mediante combinación de colectivos y remís desde la localidad de Magdalena.
En pocas palabras
- Reserva Natural El Destino: antigua estancia bonaerense comprada en 1928 se transformó en un refugio de 500 hectáreas.
- Conservación y Patrimonio: protege bosques nativos, fauna autóctona y edificaciones de distintas épocas.
- Turismo Sustentable: ofrece senderismo, camping, cabalgatas y hospedaje en un entorno natural y cultural.