Tras el fallecimiento de Elsa, él impulsó en 1978 la creación de una fundación en su homenaje para asegurar la protección de la flora y fauna regionales, entidad que continúa administrando el lugar e investigando su riqueza ambiental. Asimismo, en 2011 el gobierno provincial reconoció formalmente un área protegida circundante de 1.766 hectáreas.

En la actualidad, la reserva resguarda ecosistemas de talares, pastizales, bañados y bosques ribereños que tienen especies autóctonas como el tala, el coronillo, el ombú y el ceibo ofreciendo refugio a carpinchos, comadrejas, gatos monteses y una amplia variedad de aves.

Ricardo Pearson y su esposa, Elsa Shaw, adquirieron una estancia en Magdalena, Buenos Aires, que décadas después se transformó en una reserva natural.

En cuanto a su arquitectectura, la casa tiene construcciones coloniales, edificaciones de inspiración inglesa y una emblemática vivienda racionalista de 1929 vinculada al movimiento Bauhaus.

Hoy en día es posible visitar este lugar y se posiciona como uno de los más elegidos para el turismo sustentable, ya que ofrece senderos de caminata, cabalgatas guiadas, zona de camping con servicios, hospedaje en un renovado galpón inglés y una Casa Museo. La entrada general tiene un costo y se puede llegar en vehículo por la Ruta Provincial 11 o mediante combinación de colectivos y remís desde la localidad de Magdalena.