Referentes de la gastronomía de Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires compartieron experiencias y técnicas en el restorán Azafrán. Foto: gentileza

La Ciudad de Buenos Aires, valorada por su gastronomía

La iniciativa tuvo lugar en el marco de la Presentación de Destino que la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante en Mendoza para mostrar sus propuestas turísticas. En ese sentido, el encuentro permitió poner en valor el camino compartido que hizo posible la llegada y continuidad de la Guía Michelin en el país, con ambas ciudades como protagonistas de su selección.

A través de este tipo de encuentros, la Ciudad de Buenos Aires busca fortalecer los vínculos institucionales con otros destinos y generar nuevas oportunidades de promoción, destacando al sector gastronómico como uno de los grandes atractivos turísticos de Buenos Aires.

La gastronomía es una de las experiencias más valoradas por quienes visitan CABA. Uno de los platos que se sirvieron en Azafrán. Foto: gentileza

La gastronomía es una de las experiencias mejor valoradas por quienes la visitan. Según un relevamiento del Observatorio Turístico, el 94% de los visitantes destacó su experiencia gastronómica, que obtuvo una calificación promedio de 9,2 puntos.

Es un sector que refleja la diversidad cosmopolita de la Ciudad, con parrillas, pizzerías, bodegones, cafeterías y bares notables que generan más de 75.000 puestos de trabajo.

La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que mantiene las puertas abiertas todo el año para probar una gastronomía única en más de 7.000 locales, visitar 287 teatros, recorrer 380 librerías, descubrir 150 museos y conocer 18 estadios de fútbol, sumado a una variada agenda de espectáculos.

CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 y continúa liderando por 15 años consecutivos el ranking ICCA en América, consolidando su infraestructura y capacidad en la realización y promoción de grandes eventos.