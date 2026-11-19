La Ciudad de Buenos Aires y Mendoza compartieron una experiencia gastronómica que reunió a destacados referentes de ambos destinos. El encuentro tuvo lugar en el restaurante Azafrán, en la Ciudad de Mendoza, y convocó a chefs reconocidos por Michelin.
Buenos Aires y Mendoza compartieron una experiencia gastronómica con chefs distinguidos por Michelin
La cena reunió a destacados referentes de ambas ciudades y puso en valor el trabajo conjunto para posicionar a los dos destinos en el mapa gastronómico internacional
“Buenos Aires y Mendoza comparten una identidad gastronómica que las distingue y las posiciona como referentes de la cocina argentina. Este encuentro es una oportunidad para seguir consolidando este vínculo, generar espacios de colaboración entre sus cocineros y mostrar la diversidad y el talento que tienen nuestros destinos”, expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.
La propuesta tuvo como anfitrión a Sebastián Weigandt, chef de Azafrán, restaurante mendocino distinguido con una estrella Michelin, quien recibió a Pablo Park, de Han, y Santiago Pereyra, de Crizia, representantes de la gastronomía porteña. Juntos protagonizaron una cena exclusiva, en la que compartieron técnicas, sabores e identidades culinarias de ambos destinos.
La Ciudad de Buenos Aires, valorada por su gastronomía
La iniciativa tuvo lugar en el marco de la Presentación de Destino que la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante en Mendoza para mostrar sus propuestas turísticas. En ese sentido, el encuentro permitió poner en valor el camino compartido que hizo posible la llegada y continuidad de la Guía Michelin en el país, con ambas ciudades como protagonistas de su selección.
A través de este tipo de encuentros, la Ciudad de Buenos Aires busca fortalecer los vínculos institucionales con otros destinos y generar nuevas oportunidades de promoción, destacando al sector gastronómico como uno de los grandes atractivos turísticos de Buenos Aires.
La gastronomía es una de las experiencias mejor valoradas por quienes la visitan. Según un relevamiento del Observatorio Turístico, el 94% de los visitantes destacó su experiencia gastronómica, que obtuvo una calificación promedio de 9,2 puntos.
Es un sector que refleja la diversidad cosmopolita de la Ciudad, con parrillas, pizzerías, bodegones, cafeterías y bares notables que generan más de 75.000 puestos de trabajo.
La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que mantiene las puertas abiertas todo el año para probar una gastronomía única en más de 7.000 locales, visitar 287 teatros, recorrer 380 librerías, descubrir 150 museos y conocer 18 estadios de fútbol, sumado a una variada agenda de espectáculos.
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