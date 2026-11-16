BRUTAL llevó la alta cocina mendocina al Caribe mexicano

BRUTAL, el restaurante de alta cocina de Mendoza recomendado por la Guía Michelin, concluyó su residencia en Le Basilic, el restaurante de autor del Grand Fiesta Americana Coral Beach, uno de los resorts de lujo más reconocidos del Caribe mexicano, perteneciente a Grupo Posadas.
Alta cocina de Mendoza en el Caribe Mexicano
Del 5 al 19 de octubre presentó un menú degustación de diez pasos que reinterpretó el choripán, la empanada, la lengua y el asado argentinos a través de la cocina de vanguardia y el servicio en mesa.
La demanda creció noche a noche: la última semana se trabajó con el salón completo y la noche de cierre alcanzó los 41 cubiertos, el techo de la capacidad del restaurante, sin una sola queja en toda la residencia. El cierre fue un brunch para unos 100 representantes de agencias de turismo internacionales, como Expedia y Despegar.
Ese resultado se tradujo en continuidad. La residencia de BRUTAL en Le Basilic quedó acordada por tres años, de 2027 a 2029, y se proyecta ampliarla a otros hoteles de Grupo Posadas, en Ciudad de México o en destinos como Monterrey y Los Cabos.
"Llevar BRUTAL a Cancún fue llevar Mendoza: nuestra forma de cocinar, nuestro fuego y nuestros vinos. Que el salón terminara lleno y que el grupo nos proponga continuar tres años más confirma que la cocina argentina de autor tiene un lugar en la alta gastronomía internacional", señaló el chef Leonardo Hoffman.
Acompañaron bodegas mendocinas
La residencia contó con el acompañamiento de las bodegas mendocinas Zuccardi y Luigi Bosca, cuyos vinos maridaron el menú y quedaron incorporados a la carta de Le Basilic.
Sobre BRUTAL BRUTAL es el restaurante de alta cocina del chef Leonardo Hoffman en Mendoza, Argentina, recomendado por la Guía Michelin. Su propuesta combina técnicas de vanguardia con la memoria de la mesa argentina y el vino como eje narrativo. Belgrano 1129, Ciudad de Mendoza. Instagram: @brutal.altacocina
En pocas palabras
- BRUTAL en Cancún: el restaurante mendocino llevó su alta cocina al Caribe mexicano en una residencia exitosa.
- Resultados y Continuidad: la experiencia culminó con una propuesta para extender la residencia por tres años más, de 2027 a 2029.
- Vinos Mendocinos: Bodegas Zuccardi y Luigi Bosca acompañaron el evento, integrando sus vinos a la carta del restaurante Le Basilic.