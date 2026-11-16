BRUTAL llevó la alta cocina mendocina al Caribe mexicano

BRUTAL es el restaurante de alta cocina del chef Leonardo Hoffman en Mendoza, Argentina, recomendado por la Guía Michelin.

Ese resultado se tradujo en continuidad. La residencia de BRUTAL en Le Basilic quedó acordada por tres años, de 2027 a 2029, y se proyecta ampliarla a otros hoteles de Grupo Posadas, en Ciudad de México o en destinos como Monterrey y Los Cabos.

"Llevar BRUTAL a Cancún fue llevar Mendoza: nuestra forma de cocinar, nuestro fuego y nuestros vinos. Que el salón terminara lleno y que el grupo nos proponga continuar tres años más confirma que la cocina argentina de autor tiene un lugar en la alta gastronomía internacional", señaló el chef Leonardo Hoffman.

Acompañaron bodegas mendocinas

La residencia contó con el acompañamiento de las bodegas mendocinas Zuccardi y Luigi Bosca, cuyos vinos maridaron el menú y quedaron incorporados a la carta de Le Basilic.

Bodegas Zuccardi y Luigi Bosca acompañaron el evento, integrando sus vinos a la carta del restaurante Le Basilic.

Sobre BRUTAL BRUTAL es el restaurante de alta cocina del chef Leonardo Hoffman en Mendoza, Argentina, recomendado por la Guía Michelin. Su propuesta combina técnicas de vanguardia con la memoria de la mesa argentina y el vino como eje narrativo. Belgrano 1129, Ciudad de Mendoza. Instagram: @brutal.altacocina