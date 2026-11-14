Cómo eliminar la grasa de la campana de la cocina: el truco casero para dejarla como recién comprada

Vinagre blanco (o vinagre de alcohol de limpieza).

(o vinagre de alcohol de limpieza). Agua caliente (no hirviendo, para no dañar las superficies).

(no hirviendo, para no dañar las superficies). 1 cucharadita de bicarbonato de sodio .

. Un recipiente amplio .

. Dos paños de microfibra o una esponja suave que no raye.

Paso a paso: cómo sacar la grasa pegada de la campana de cocina

Aplicar este método para eliminar la grasa lleva pocos minutos y evita tener que refregar con fuerza:

Prepará la base líquida: Volcá en el recipiente partes iguales de vinagre blanco y agua caliente .

Volcá en el recipiente partes iguales de . Sumá el bicarbonato: Agregá la cucharadita de bicarbonato de sodio y revolvé bien hasta que haga efervescencia y se disuelva por completo en el líquido.

Agregá la cucharadita de y revolvé bien hasta que haga efervescencia y se disuelva por completo en el líquido. Aplicá sobre la superficie: Humedecé un paño de microfibra en la preparación (escurriendo el exceso para que no chorree hacia el motor) y pasalo por toda la campana, insistiendo en los bordes, las esquinas y los sectores donde la grasa amarilla está más endurecida.

Humedecé un en la preparación (escurriendo el exceso para que no chorree hacia el motor) y pasalo por toda la campana, insistiendo en los bordes, las esquinas y los sectores donde la grasa amarilla está más endurecida. Dejá actuar la mezcla: Esperá entre 5 y 10 minutos para que la acidez del vinagre ablande la película grasosa sin necesidad de hacer fuerza.

Esperá entre para que la acidez del vinagre ablande la película grasosa sin necesidad de hacer fuerza. Retirá la suciedad: Pasá un segundo paño limpio, apenas humedecido en agua tibia, para levantar toda la mugre desprendida y enjuagar los restos de bicarbonato. Si la grasa llevaba muchos meses acumulada, repetí el procedimiento una vez más y secá con un repasador limpio para devolverle el brillo.

Por qué funciona este truco casero y qué precauciones tomar

La efectividad de esta fórmula radica en la combinación de dos propiedades complementarias:

El vinagre blanco: Actúa como un desengrasante natural que corta y disuelve la película aceitosa acumulada por las frituras.

Actúa como un que corta y disuelve la película aceitosa acumulada por las frituras. El bicarbonato de sodio: Aporta un efecto abrasivo muy suave que ayuda a despegar las manchas difíciles sin dejar marcas ni rayones en el material.

Si bien es una técnica segura y amigable con el hogar, cuando la capa de suciedad es muy antigua puede requerir más de una pasada para igualar el resultado de un desengrasante industrial. Además, si tu campana tiene un acabado delicado o pintado, conviene probar la mezcla primero en un rincón poco visible antes de aplicarla en todo el frente.

Cómo hacer para que la grasa nunca vuelva a endurecerse

El secreto para no volver a pelear con pegotes difíciles en la cocina es evitar que la grasa se seque y se oxide con el paso de los días.

Para mantener el extractor siempre impecable, basta con pasar un paño húmedo con un chorrito de vinagre blanco una vez por semana apenas terminás de cocinar. Al estar tibia, la grasa sale en una sola pasada y la campana conserva su aspecto original sin esfuerzo.