Cómo hacer líquido limpiaparabrisas casero para el auto y tener el compartimiento siempre lleno

Contar siempre con una buena cantidad de líquido limpiaparabrisas en el compartimiento del auto, es un punto fundamental para la seguridad vial y para garantizar una buena visión en todo momento.

Sin embargo, comprar bidones de líquido limpiaparabrisas en estaciones de servicio o lubricentros puede sumar un gasto innecesario al presupuesto del mes.