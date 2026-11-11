Pocos lo saben: cada cuántos años se le cambia la correa de distribución al auto

Si esa sincronía falla, la consecuencia es inmediata y catastrófica: el auto se detiene de golpe y los daños internos pueden volverse irreversibles.

Con el paso del tiempo, el caucho de la correa se reseca, pierde propiedades, se agrieta o acumula suciedad. Ante este panorama, anticiparse mediante un cambio preventivo es la única alternativa viable frente a reparaciones que pueden costar una fortuna en cualquier taller.

Factores que aceleran el desgaste en los vehículos

Los plazos estipulados por los fabricantes no son infalibles para todos los escenarios de manejo. Existen condiciones de uso severas que reducen de manera drástica la vida útil del repuesto:

Tránsito urbano constante: realizar trayectos cortos y exclusivos en ciudad, con arranques y paradas continuas, fatiga el material con mayor rapidez.

realizar trayectos cortos y exclusivos en ciudad, con arranques y paradas continuas, fatiga el material con mayor rapidez. Climas extremos y polvo: circular por zonas áridas, caminos de tierra o áreas con temperaturas muy elevadas castiga los componentes de goma.

circular por zonas áridas, caminos de tierra o áreas con temperaturas muy elevadas castiga los componentes de goma. Estilo de conducción: las aceleraciones bruscas y una conducción de tinte deportivo exigen una tensión superior en todo el sistema de distribución.

Por todo esto, la recomendación de los especialistas es ineludible: consultar siempre el manual específico del modelo antes de confiarse en promedios generales.