Pocos lo saben: cada cuántos años se le cambia la correa de distribución al auto

Entre las piezas vitales del motor del auto, hay una que concentra la mayor responsabilidad y, paradójicamente, suele ser la gran olvidada hasta que se convierte en un dolor de cabeza: la correa de distribución.
Muchos se preguntan constantemente cuál es el límite exacto para su cambio. La respuesta corta y directa que marcan los manuales de mantenimiento es categórica: la correa de distribución se reemplaza cada 5 años o entre 60.000 y 120.000 kilómetros, siempre tomando como referencia lo que ocurra primero.
Por qué no se puede dejar librado al azar
La función de este componente dentro del motor es quirúrgica. Su tarea principal es sincronizar la rotación del cigüeñal y el árbol de levas, asegurando que las válvulas se abran y cierren en el momento preciso respecto al movimiento de los pistones.
Si esa sincronía falla, la consecuencia es inmediata y catastrófica: el auto se detiene de golpe y los daños internos pueden volverse irreversibles.
Con el paso del tiempo, el caucho de la correa se reseca, pierde propiedades, se agrieta o acumula suciedad. Ante este panorama, anticiparse mediante un cambio preventivo es la única alternativa viable frente a reparaciones que pueden costar una fortuna en cualquier taller.
Factores que aceleran el desgaste en los vehículos
Los plazos estipulados por los fabricantes no son infalibles para todos los escenarios de manejo. Existen condiciones de uso severas que reducen de manera drástica la vida útil del repuesto:
- Tránsito urbano constante: realizar trayectos cortos y exclusivos en ciudad, con arranques y paradas continuas, fatiga el material con mayor rapidez.
- Climas extremos y polvo: circular por zonas áridas, caminos de tierra o áreas con temperaturas muy elevadas castiga los componentes de goma.
- Estilo de conducción: las aceleraciones bruscas y una conducción de tinte deportivo exigen una tensión superior en todo el sistema de distribución.
Por todo esto, la recomendación de los especialistas es ineludible: consultar siempre el manual específico del modelo antes de confiarse en promedios generales.
En pocas palabras
- Correa de distribución: se cambia cada 5 años o entre 60.000 y 120.000 kilómetros, lo que ocurra primero.
- Función vital: sincroniza el motor, asegurando la apertura y cierre de válvulas en el momento preciso.
- Desgaste acelerado: el uso en ciudad, climas extremos y un estilo de conducción deportivo acortan su vida útil.