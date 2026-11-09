SurMotors Demo Day reunió a 10 marcas en una jornada inédita de test drives en Mendoza

En medio del evento, Federico Ostropolky, director comercial de Grupo SurMotors, dialogó con Diario UNO para hacer un balance de esta experiencia. "La verdad que estamos muy contentos. Hay un tremendo despliegue de autos, de gente, de tránsito probando todos los autos, todos los modelos. Así que es la primera experiencia y por ahora muy satisfechos", expresó el directivo.

Además, Ostropolky remarcó la magnitud del acontecimiento: "Es algo bastante inédito. Yo no tengo conocimiento de que se haya hecho algo así. Así que se nos ocurrió y le metimos para adelante, y está siendo bastante satisfactorio".

Ostropolky destacó la variedad del público al elegir. Foto: Martín Pravata Diario UNO.

Consultado sobre las preferencias del público y el modelo estrella de la tarde, el director comercial señaló que la demanda se diversificó rápidamente. Si bien a priori la atención apuntaba hacia opciones específicas como la Jetour T1, el movimiento en pista fue generalizado.

Equipo completo: Adolfo Battistini, Julia Ostropolky, Federico Gallardo, Paty Ostropolky, Paz Rego, Marcelo Dutto, Federico Ostropolky, Adriano Lecea, Guillermo Ostropolky y Fernando Ferrando. Foto: Martín Pravata Diario UNO.

"Empezó la T1 y ahora se han estabilizado todos, salen por ahí la RAM, la Kia Tasman sale mucho, también los sedanes salen, los eléctricos. Así que no, hay una variedad interesante", detalló.

La visión sobre la electromovilidad

Uno de los ejes que marcaron el pulso del evento fue la presencia de alternativas ecológicas, un segmento que genera gran expectativa en el mercado de los autos. Ante la consulta sobre cómo evalúa la empresa esta tendencia global hacia los híbridos y eléctricos, Ostropolky fue categórico.

"El mundo va hacia eso, todas las marcas van hacia eso. Los chinos son los que pegaron de alguna manera. Y bueno, hay para probar de Chery y todas las demás marcas que vienen en híbrido enchufable. La tendencia un poco va por ahí, pero hay que adaptarse", declaró.

Sin embargo, el referente de SurMotors aclaró que la masificación del sector eléctrico aún debe sortear ciertos desafíos estructurales antes de desplazar por completo a los motores de combustión interna. "La industria del eléctrico tiene que solucionar un par de cosas: un poco más de autonomía, el tema de la rueda de auxilio, el tema de las baterías. Pero sí, es la tendencia que de alguna manera se va a ir corrigiendo y calculo que se va a terminar imponiendo", analizó.

Una tendencia que asoma: el evento dejó ver la preferencia por los eléctricos e híbridos y enchufables. Foto: Martín Pravata Diario UNO.

El evento no solo cumplió con las expectativas en el plano técnico y comercial, sino que logró combinar la pasión por los autoscon un espacio distendido de entretenimiento.

Con cupos limitados y una inscripción previa gratuita, la jornada se extendió con música a cargo de DJs, propuestas gastronómicas, y hasta una ruleta para ganar premios, disfrutando al aire libre en el piedemonte mendocino.