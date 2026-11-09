SurMotors Demo Day reunió a 10 marcas en una jornada inédita de test drives en Mendoza

El exclusivo entorno del barrio Mendoza Norte, en Las Heras, se transformó en la tarde del viernes en el epicentro automotriz de la provincia con la realización de la primera edición del SurMotors Demo Day, catalogado como el test drive más grande de la provincia.
Organizado por el Grupo SurMotors, el evento logró reunir a 10 marcas de peso en un mismo predio, ofreciendo a los entusiastas y clientes una experiencia sin precedentes en un entorno de sunset.
Diez marcas y más de 30 autos para probar
La jornada cobró vida en un circuito especialmente diseñado para poner a prueba el rendimiento, la seguridad y las prestaciones de una variedad de autos que abarcó tanto motorizaciones tradicionales como híbridas y 100% eléctricas. Citroën, Peugeot, Honda, Kia, Chery, Jetour, Dongfeng, Jeep, RAM y DS formaron parte de este despliegue masivo que convocó a gran cantidad de asistentes.
En medio del evento, Federico Ostropolky, director comercial de Grupo SurMotors, dialogó con Diario UNO para hacer un balance de esta experiencia. "La verdad que estamos muy contentos. Hay un tremendo despliegue de autos, de gente, de tránsito probando todos los autos, todos los modelos. Así que es la primera experiencia y por ahora muy satisfechos", expresó el directivo.
Además, Ostropolky remarcó la magnitud del acontecimiento: "Es algo bastante inédito. Yo no tengo conocimiento de que se haya hecho algo así. Así que se nos ocurrió y le metimos para adelante, y está siendo bastante satisfactorio".
Consultado sobre las preferencias del público y el modelo estrella de la tarde, el director comercial señaló que la demanda se diversificó rápidamente. Si bien a priori la atención apuntaba hacia opciones específicas como la Jetour T1, el movimiento en pista fue generalizado.
"Empezó la T1 y ahora se han estabilizado todos, salen por ahí la RAM, la Kia Tasman sale mucho, también los sedanes salen, los eléctricos. Así que no, hay una variedad interesante", detalló.
La visión sobre la electromovilidad
Uno de los ejes que marcaron el pulso del evento fue la presencia de alternativas ecológicas, un segmento que genera gran expectativa en el mercado de los autos. Ante la consulta sobre cómo evalúa la empresa esta tendencia global hacia los híbridos y eléctricos, Ostropolky fue categórico.
"El mundo va hacia eso, todas las marcas van hacia eso. Los chinos son los que pegaron de alguna manera. Y bueno, hay para probar de Chery y todas las demás marcas que vienen en híbrido enchufable. La tendencia un poco va por ahí, pero hay que adaptarse", declaró.
Sin embargo, el referente de SurMotors aclaró que la masificación del sector eléctrico aún debe sortear ciertos desafíos estructurales antes de desplazar por completo a los motores de combustión interna. "La industria del eléctrico tiene que solucionar un par de cosas: un poco más de autonomía, el tema de la rueda de auxilio, el tema de las baterías. Pero sí, es la tendencia que de alguna manera se va a ir corrigiendo y calculo que se va a terminar imponiendo", analizó.
El evento no solo cumplió con las expectativas en el plano técnico y comercial, sino que logró combinar la pasión por los autoscon un espacio distendido de entretenimiento.
Con cupos limitados y una inscripción previa gratuita, la jornada se extendió con música a cargo de DJs, propuestas gastronómicas, y hasta una ruleta para ganar premios, disfrutando al aire libre en el piedemonte mendocino.
En pocas palabras
- SurMotors Demo Day: el Grupo SurMotors organizó un exclusivo evento de test drives con 10 marcas y más de 30 modelos en Mendoza.
- Participación y Feedback: Federico Ostropolky destacó la magnitud del evento y la satisfacción por la gran afluencia de público probando diversos autos.
- Electromovilidad: se reconoció la tendencia global hacia vehículos híbridos y eléctricos, aunque persisten desafíos en autonomía y infraestructura.