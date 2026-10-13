Inicio empresas Vehículos
Empresas

SurMotors Demo Day: el test drive más grande de Mendoza

Los mendocinos podrán probar la gama completa de vehículos de Grupo SurMotors el próximo 23 de octubre, en un evento gratuito con cupos limitados

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Grupo SurMotors organiza el SurMotors Demo Day el 23 de octubre en Mendoza para probar su gama de vehículos.

Grupo SurMotors organiza el SurMotors Demo Day el 23 de octubre en Mendoza para probar su gama de vehículos.

El próximo 23 de octubre, Grupo SurMotors realizará la primera edición de SurMotors Demo Day en el Aeródromo de La Puntilla, Mendoza. El encuentro reunirá a las marcas del Grupo en un evento que permitirá probar toda toda la gama vehículos en un sunset único.

La jornada comenzará a las 17:00 hs con la experiencia de test drives en una pista especialmente seleccionada para que los invitados puedan conocer y poner a prueba distintos modelos de las marcas: Citroën, Peugeot, Honda, Kia, Chery, Jetour, Dongfeng, Jeep, RAM y DS.

La propuesta permitirá acercarse a diferentes alternativas, con vehículos de motorización tradicional, híbrida y 100% eléctrica, y vivir en primera persona las características y prestaciones de cada modelo.

Luego de los test drives, la experiencia continuará hasta las 21:30 hs con DJs invitados, gastronomía y entretenimiento que acompañarán el encuentro.

Una experiencia con cupos limitados

La participación será gratuita, con inscripción previa y cupos limitados. Quienes quieran formar parte de esta primera edición de SurMotors Demo Day podrán registrarse a través del formulario de inscripción.

En pocas palabras

  • Evento de manejo: Grupo SurMotors organiza el SurMotors Demo Day el 23 de octubre en Mendoza para probar su gama de vehículos.
  • Experiencia completa: se ofrecerán test drives de modelos tradicionales, híbridos y eléctricos en un evento que incluye DJs y gastronomía.
  • Inscripción: la participación es gratuita, pero requiere registro previo debido a cupos limitados.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar