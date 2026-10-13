SurMotors Demo Day: el test drive más grande de Mendoza

La jornada comenzará a las 17:00 hs con la experiencia de test drives en una pista especialmente seleccionada para que los invitados puedan conocer y poner a prueba distintos modelos de las marcas: Citroën, Peugeot, Honda, Kia, Chery, Jetour, Dongfeng, Jeep, RAM y DS.

La propuesta permitirá acercarse a diferentes alternativas, con vehículos de motorización tradicional, híbrida y 100% eléctrica, y vivir en primera persona las características y prestaciones de cada modelo.