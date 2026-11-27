La experiencia de la inauguración funcionó como una especie de hoja de ruta de lo que cualquier vecino o turista va a encontrar a partir de ahora. En la planta baja, la nave insignia sigue siendo Stacy Burgers, que mantiene su identidad intacta como el gran protagonista del complejo, pero que ahora da un salto clave: suma por primera vez una carta de cafetería que levanta persianas a las 8.30.

Benjamín Filizzola, Emiliano Bastías, Carlos Filizzola, Bautista Filizzola y Matías Oliva: los gestores de una gran idea en Chacras. Axel Lloret // Diario UNO.

Charlando entre los invitados, quedó claro que el foco está puesto también en el público deportista que sale a correr o andar en bici por Chacras. Por eso, además de café de especialidad y pastelería, la carta matutina incorpora smoothies, batidos proteicos y opciones vinculadas a la alimentación deportiva.

Justo al lado, completando la planta baja, funciona el Arena Market, un mercado pensado tanto para llevarse algo al paso como para consumir en el predio.

Arena Market, un mercado 100% disponible los fines de semana. Axel Lloret // Diario UNO.

Un dato no menor para la noche mendocina es que los sábados (y los domingos en fines de semana largos) este sector permanecerá abierto las 24 horas.

DaClab: la terraza que promete agitar la noche de Luján

El cierre del recorrido nocturno llevó directamente al segundo piso, donde se esconde la joya nocturna del complejo: DaClab. Concebido como el lounge VIP del lugar, este es un bar con terraza, coctelería de autor y cabina para DJ sets en vivo que aprovecha al máximo el entorno de Chacras.

Durante el recorrido, los invitados probaban los primeros tragos de la noche acompañados por marcas aliadas como Donato, Calavera, Irrepetible y Ribella.

Los invitados disfrutaron de tragos, acompañados de grandes marcas. Axel Lloret // Diario UNO.

Hay un detalle que en Mendoza suele marcar la diferencia: la atención. Desde la organización hicieron hincapié en que vienen trabajando con capacitación constante para el personal, buscando que el servicio esté a la altura de la ambientación.

Días, horarios y cuándo abre la terraza al público

Para quienes ya estén planeando darse una vuelta por De la Cuesta y Panamericana, hay que tener en cuenta el cronograma de apertura y funcionamiento:

Stacy Burgers, Cafetería y Market : ya funcionan en su horario habitual de martes a domingo, de 8:30 a 23:30 (los lunes permanece cerrado).

: ya funcionan en su horario habitual de martes a domingo, de 8:30 a 23:30 (los lunes permanece cerrado). Apertura de DaClab al público: si bien debutó este jueves en la fiesta privada, el bar del segundo piso recibirá al público general a partir del próximo miércoles 2 de diciembre.

Con esta apertura, Chacras de Coria suma un jugador pesado que apuesta a ofrecer, en una misma manzana, desde el desayuno post entrenamiento hasta la última copa de la madrugada.