En una esquina histórica de los caracoles, más precisamente en donde supo funcionar el recordado Páramo, en De la Cuesta y Panamericana, quedó oficialmente inaugurado en la noche del jueves Arena Stacy, un proyecto ambicioso que propone cambiar la dinámica horaria de la zona bajo una premisa clara: ser un estadio "donde el partido nunca termina".
Durante el evento de apertura, pensado exclusivamente para invitados, prensa y amigos de la casa, se pudo observar una propuesta que rompe con el molde del local de gastronomía tradicional.
Un recorrido por las tres propuestas de Arena Stacy
No se trata solo de ir a comer una buena hamburguesa; la idea detrás de Arena Stacy es resolver todo el día en un mismo lugar, con estacionamiento propio y un diseño arquitectónico dividido en tres niveles muy bien marcados.
La experiencia de la inauguración funcionó como una especie de hoja de ruta de lo que cualquier vecino o turista va a encontrar a partir de ahora. En la planta baja, la nave insignia sigue siendo Stacy Burgers, que mantiene su identidad intacta como el gran protagonista del complejo, pero que ahora da un salto clave: suma por primera vez una carta de cafetería que levanta persianas a las 8.30.
Charlando entre los invitados, quedó claro que el foco está puesto también en el público deportista que sale a correr o andar en bici por Chacras. Por eso, además de café de especialidad y pastelería, la carta matutina incorpora smoothies, batidos proteicos y opciones vinculadas a la alimentación deportiva.
Justo al lado, completando la planta baja, funciona el Arena Market, un mercado pensado tanto para llevarse algo al paso como para consumir en el predio.
Un dato no menor para la noche mendocina es que los sábados (y los domingos en fines de semana largos) este sector permanecerá abierto las 24 horas.
DaClab: la terraza que promete agitar la noche de Luján
El cierre del recorrido nocturno llevó directamente al segundo piso, donde se esconde la joya nocturna del complejo: DaClab. Concebido como el lounge VIP del lugar, este es un bar con terraza, coctelería de autor y cabina para DJ sets en vivo que aprovecha al máximo el entorno de Chacras.
Durante el recorrido, los invitados probaban los primeros tragos de la noche acompañados por marcas aliadas como Donato, Calavera, Irrepetible y Ribella.
Hay un detalle que en Mendoza suele marcar la diferencia: la atención. Desde la organización hicieron hincapié en que vienen trabajando con capacitación constante para el personal, buscando que el servicio esté a la altura de la ambientación.
Días, horarios y cuándo abre la terraza al público
Para quienes ya estén planeando darse una vuelta por De la Cuesta y Panamericana, hay que tener en cuenta el cronograma de apertura y funcionamiento:
- Stacy Burgers, Cafetería y Market: ya funcionan en su horario habitual de martes a domingo, de 8:30 a 23:30 (los lunes permanece cerrado).
- Apertura de DaClab al público: si bien debutó este jueves en la fiesta privada, el bar del segundo piso recibirá al público general a partir del próximo miércoles 2 de diciembre.
Con esta apertura, Chacras de Coria suma un jugador pesado que apuesta a ofrecer, en una misma manzana, desde el desayuno post entrenamiento hasta la última copa de la madrugada.
En pocas palabras
- Arena Stacy: inaugurado en Chacras, este complejo gastronómico busca ser un espacio integral para el día completo.
- Propuestas variadas: ofrece desde hamburguesas y café de especialidad hasta un mercado y un bar VIP con terraza llamado DaClab.
- Horarios extendidos: el sector de hamburguesería y cafetería opera de martes a domingo, mientras que el bar DaClab abre al público a partir del 2 de diciembre.