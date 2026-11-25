Lucas Niven, Martín Balliro y Renzo Fausti.

“Estamos muy felices con el resultado de nuestra edición realizada la semana pasada. Tuvimos visitantes de todo el país e incluso del exterior y mucho público mendocino. Fue nuestra octava edición en Casa Vigil, que es la feria madre de nuestra propuesta. En este lugar comenzó Chachingo Wine Fair y hemos logrado posicionarla como uno de los eventos de vinos más destacados de Argentina por su diversidad e itinerancia. En 2027 vamos a continuar trabajando en la difusión del vino argentino en Argentina a través de nuestra feria” comenta Fernando Gabrielli (Co- Fundador de Chachingo Wine Fair).

La de Casa Vigil fue la octava versión de Chachingo Wine Fair en 2026. Este año el evento ya se había desarrollado en el mes de Marzo en Park Hyatt Mendoza, en Abril en Salta (en el Centro de Convenciones de Salta), en Mayo en Rosario (en Puerto Norte), Julio en Córdoba (Hotel Holiday Inn), Agosto en Buenos Aires (en Alvear Icon Hotel), Septiembre en Bariloche en Sheraton Bariloche Hotel y Octubre en Mar del Plata (en el Haras Santa María del Mar). Todas estas ediciones se realizaron con entradas agotadas. Durante 2026 el evento convocó a más de 14.000 personas a lo largo y ancho de Argentina.