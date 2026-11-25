Chachingo Wine fair celebró, la semana pasada, una nueva edición en Casa Vigil (Mendoza). La feria creada por el winemaker Alejandro Vigil, su esposa María Sance y Fernando Gabrielli en 2016 convocó a una gran cantidad de público en dos jornadas. El evento contó con la participación de 56 bodegas (de distintas provincias del país) y ofreció más de 250 etiquetas para degustar (de gamas media y alta).
“Estamos muy felices con el resultado de nuestra edición realizada la semana pasada. Tuvimos visitantes de todo el país e incluso del exterior y mucho público mendocino. Fue nuestra octava edición en Casa Vigil, que es la feria madre de nuestra propuesta. En este lugar comenzó Chachingo Wine Fair y hemos logrado posicionarla como uno de los eventos de vinos más destacados de Argentina por su diversidad e itinerancia. En 2027 vamos a continuar trabajando en la difusión del vino argentino en Argentina a través de nuestra feria” comenta Fernando Gabrielli (Co- Fundador de Chachingo Wine Fair).
La de Casa Vigil fue la octava versión de Chachingo Wine Fair en 2026. Este año el evento ya se había desarrollado en el mes de Marzo en Park Hyatt Mendoza, en Abril en Salta (en el Centro de Convenciones de Salta), en Mayo en Rosario (en Puerto Norte), Julio en Córdoba (Hotel Holiday Inn), Agosto en Buenos Aires (en Alvear Icon Hotel), Septiembre en Bariloche en Sheraton Bariloche Hotel y Octubre en Mar del Plata (en el Haras Santa María del Mar). Todas estas ediciones se realizaron con entradas agotadas. Durante 2026 el evento convocó a más de 14.000 personas a lo largo y ancho de Argentina.
La versión Mendoza del evento contó con la participación de las siguientes bodegas: Berna Wines, Bodega El Bayeh, Bodega Laborde, Bressia, Cadus, Carinae, Casa Pirque, Catena Zapata, Chamán Wines, Chañarmuyo, Cuarto Dominio, Dante Robino, Domaine Alma Negra, El Enemigo, El Relator, Espíritu Evolutivo Wines, Familia Bocardo Proemio Wines, Familia Schroeder, Finca La Celia, Fuego Blanco, Grazie Mille Vinos, Guardianes de la Naturaleza, Jorge Rubio, Kalós Wines, LoSance, Luca Wines, Lui Wines, Luigi Bosca, Lupa Wines, Martino Wines, Mil Suelos, Monteviejo, Mosquita Muerta, Nieto Senetiner, Niven Wines, Onofri Wines, Otro Loco Más, Pascual Toso, Paso a Paso Wines, Penedo Borges, Presente Vinos, Pulenta Estate, Riccitelli Wines, Ruca Malen, Sábato Wines, Santa Julia, Sueños de Revolución, Tempus Alba, The Wine Plan, Trivento, Vinos de la Luz, Vinos Manija, Viña Artesano, Viña de Ángeles, Vistalba, Weinert y Zuccardi Valle de Uco.
La propuesta contó además con destacados shows de música de la banda mendocina Stone Willy’s a lo que se sumó un stand up de astrología y vinos del destacado artista Joe Fernández.
La feria de Chachingo tendrá su primera fecha de la temporada 2027 en el mes de marzo, en Park Hyatt Mendoza. Posteriormente se desarrollará en distintas ciudades de Argentina (habrá ocho ediciones o más durante el año que viene).
Banco Macro, Ramondín, Tinto Label, Maipú Municipio, Eco de los Andes, Chachingo Wine Fair Shop, Yacopini Mercedes Benz, The Wine Time, Bus Vitivinícola, Volf, Gabrielli PR Agencia de Comunicación y Casa Vigil fueron los sponsors de este destacada muestra de productores de vinos de Argentina.
En pocas palabras
- Chachingo Wine Fair: la destacada feria de vinos cerró su temporada en Casa Vigil, Mendoza, con gran éxito.
- Participación y Alcance: el evento convocó a 56 bodegas y más de 250 etiquetas, atrayendo público de todo el país e internacional.
- Próximas Ediciones: la feria anunció su primera fecha para 2027 en marzo, en Park Hyatt Mendoza, y planea ocho ediciones más a lo largo del año.