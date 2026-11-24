Beneficios en Mendoza Shopping: se ofrecen descuentos, promociones y premios por compras mayores a $100.000 y $200.000.

La acción busca potenciar una fecha comercial ya instalada en el calendario, con una propuesta común para los shoppings participantes, que podrán sumar sus propios descuentos, beneficios, actividades y experiencias especiales.

Con BLACK SHOPPING DAYS, la CASC busca impulsar y consolidar una nueva fecha en el calendario comercial de los centros comerciales argentinos, tomando como referencia iniciativas similares que se han instalado con éxito en otros mercados. El objetivo es darle continuidad año tras año, con una propuesta compartida por los principales shoppings del país, que contribuya a fortalecer estas fechas comerciales y a poner en valor las oportunidades de compra y la experiencia presencial.

¿Qué propone BLACK SHOPPING DAYS en Mendoza Shopping?

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán encontrar:

Descuentos y promociones especiales en distintas categorías de productos (indumentaria, calzado, perfumería y belleza, accesorios, decoración, entre otros).

Beneficios comerciales para aprovechar las oportunidades de Black Friday.

La posibilidad de ver y probar productos, comparar opciones y recibir asesoramiento antes de comprar.

Propuestas gastronómicas, actividades y experiencias especiales para disfrutar durante la visita.

Y además beneficios adicionales para quienes realicen compras, según el monto:

Compras desde $100.000: un vino de Bodega Sin Fin de regalo.

Compras desde $200.000: un vino de Bodega Sin Fin más $20.000 de crédito en ¡appa! Gift.

Para acceder a los beneficios, los clientes deberán cargar su factura de compra en la aplicación ¡appa! y acercarse al stand ubicado en Planta Alta de Mendoza Shopping, donde podrán realizar el canje. La atención será de 10 a 22, durante las tres jornadas.

BLACK SHOPPING DAYS invita a aprovechar las oportunidades de fin de mes y convertir los descuentos en un motivo para salir, recorrer y disfrutar. Una propuesta en la que cada visita puede abrir la puerta a nuevos descubrimientos, compras y experiencias.

En mayo de 2026, la CASC impulsó la primera edición de Shopping Fest, una iniciativa que reunió a más de 65 centros comerciales de todo el país durante tres jornadas de descuentos, beneficios y propuestas de entretenimiento, consolidándose como una propuesta para potenciar la experiencia de compra presencial. De cara a 2027, la Cámara continuará impulsando ambas iniciativas, con nuevas ediciones de Shopping Fest y BLACK SHOPPING DAYS, para seguir promoviendo el movimiento hacia los centros comerciales y fortalecer el vínculo con los consumidores.