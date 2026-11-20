El emblemático club está ubicado en el barrio de Providencia, en Santiago de Chile.

De Argentina a la élite de la música electrónica mundial

La historia de Fernando Díaz comenzó en Argentina, donde dio sus primeros pasos como DJ antes de desarrollar su carrera empresarial en Chile.

Con una visión que combina música, innovación y experiencias de entretenimiento, Díaz consiguió posicionar a Club La Feria como una marca reconocida internacionalmente.

A lo largo de sus más de dos décadas de historia, el establecimiento recibió a algunos de los artistas más importantes de la escena electrónica mundial, entre ellos Carl Cox, Richie Hawtin, Hernán Cattáneo y Paco Osuna, consolidándose como una parada destacada dentro del circuito internacional.

El proyecto también logró trascender los límites del tradicional club nocturno con La Feria On Tour, un formato que lleva su propuesta artística a festivales y eventos de gran convocatoria.

Club La Feria es pionero en energía renovable y fue finalista en premios de sostenibilidad.

Innovación y sustentabilidad, las claves de un modelo exitoso

Además de su reconocimiento musical, Club La Feria se convirtió en un referente por su compromiso ambiental. Desde 2019, el establecimiento funciona íntegramente con energía renovable, una iniciativa que lo posicionó entre los espacios pioneros de la industria nocturna latinoamericana en materia de sustentabilidad.

Ese compromiso le permitió también convertirse en finalista de los premios World's Most Sustainable Venue 2026, compitiendo con establecimientos de Alemania, Brasil y España.

Una historia argentina de éxito internacional

El posicionamiento de Club La Feria entre los mejores del mundo representa un nuevo reconocimiento para el talento empresarial argentino en el exterior.

La trayectoria de Fernando Díaz demuestra cómo un proyecto nacido de la pasión por la música puede transformarse en una marca internacional, capaz de competir con los principales referentes de la industria global del entretenimiento.

Con más de 25 años de historia y una presencia consolidada en la escena electrónica, La Feria continúa expandiendo su influencia y proyectando nuevos desafíos, con un argentino al frente de uno de los clubes más destacados del mundo.