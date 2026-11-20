Un argentino se destaca entre los grandes protagonistas de la industria del entretenimiento nocturno internacional. Se trata de Fernando Díaz, empresario nacido en Mendoza y radicado en Chile, quien está al frente de Club La Feria, uno de los establecimientos de música electrónica más reconocidos de Latinoamérica.
Un argentino detrás de uno de los mejores clubes de música electrónica del mundo
El empresario argentino Fernando Díaz, propietario de Club La Feria en Santiago de Chile, logró posicionar su establecimiento entre los 35 mejores clubes del planeta
El emblemático club, ubicado en el barrio de Providencia, en Santiago de Chile, alcanzó el puesto 34 del ranking The World's 100 Best Clubs 2026, elaborado por la International Nightlife Association, que distingue anualmente a los mejores espacios de entretenimiento nocturno del planeta.
El reconocimiento fue anunciado durante la 11.ª edición de los Golden Moon Awards, celebrada en Barcelona, España. La selección reunió a 646 establecimientos de 76 países y contó con más de un millón de votos del público, además de la evaluación de un jurado internacional especializado.
De Argentina a la élite de la música electrónica mundial
La historia de Fernando Díaz comenzó en Argentina, donde dio sus primeros pasos como DJ antes de desarrollar su carrera empresarial en Chile.
Con una visión que combina música, innovación y experiencias de entretenimiento, Díaz consiguió posicionar a Club La Feria como una marca reconocida internacionalmente.
A lo largo de sus más de dos décadas de historia, el establecimiento recibió a algunos de los artistas más importantes de la escena electrónica mundial, entre ellos Carl Cox, Richie Hawtin, Hernán Cattáneo y Paco Osuna, consolidándose como una parada destacada dentro del circuito internacional.
El proyecto también logró trascender los límites del tradicional club nocturno con La Feria On Tour, un formato que lleva su propuesta artística a festivales y eventos de gran convocatoria.
Innovación y sustentabilidad, las claves de un modelo exitoso
Además de su reconocimiento musical, Club La Feria se convirtió en un referente por su compromiso ambiental. Desde 2019, el establecimiento funciona íntegramente con energía renovable, una iniciativa que lo posicionó entre los espacios pioneros de la industria nocturna latinoamericana en materia de sustentabilidad.
Ese compromiso le permitió también convertirse en finalista de los premios World's Most Sustainable Venue 2026, compitiendo con establecimientos de Alemania, Brasil y España.
Una historia argentina de éxito internacional
El posicionamiento de Club La Feria entre los mejores del mundo representa un nuevo reconocimiento para el talento empresarial argentino en el exterior.
La trayectoria de Fernando Díaz demuestra cómo un proyecto nacido de la pasión por la música puede transformarse en una marca internacional, capaz de competir con los principales referentes de la industria global del entretenimiento.
Con más de 25 años de historia y una presencia consolidada en la escena electrónica, La Feria continúa expandiendo su influencia y proyectando nuevos desafíos, con un argentino al frente de uno de los clubes más destacados del mundo.
En pocas palabras
- Argentino al frente: Fernando Díaz, empresario mendocino, posicionó a Club La Feria entre los 35 mejores del mundo.
- Reconocimiento global: el club chileno alcanzó el puesto 34 del ranking The World's 100 Best Clubs 2026.
- Sustentabilidad: Club La Feria es pionero en energía renovable y fue finalista en premios de sostenibilidad.