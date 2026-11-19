DJ Javier Zucker será parte de lapropuesta.

La programación también marcará el regreso a Mendoza de Javier Zuker, pionero de la electrónica nacional y creador de proyectos como Zuker XP y Poncho, quien cerrará la jornada con su DJ Set. La apertura estará a cargo del talento local con los sets en vinilo de la DJ mendocina Jana y del dúo Puna (integrado por Gato Ficcardi y Daniel Vinderman), reconocido por fusionar electrónica orgánica con instrumentos autóctonos.

Horarios y entradas para el Afterwine

El evento contará con capacidad limitada y los tickets ofrecen distintas modalidades según la consumición incluida:

18: Jana (Vinyl Set).

19: Puna (B2B Vinyl Set).

20: Emmanuel Horvilleur B2B Balaciano (Vinyl Set).

22: Zuker (DJ Set).

00.30: cierre.

VALORES DE LAS ENTRADAS

General tiene un costo de $50.000, la opción con dos copas de vino asciende a $60.000, y el pase con dos copas de vino y dos empanadas cuesta $75.000 (a lo que se suma un valor de $10.000 en concepto de seguro o venta de copa).