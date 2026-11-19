Con una propuesta que cruza la cultura del vinilo, la música electrónica y los vinos de montaña, este domingo 22 de noviembre habrá una nueva edición de Terrazas de los Andes Afterwine. En la víspera del feriado, el encuentro comenzará a las 18 en los jardines de la bodega ubicada en Thames y Cochabamba s/n, Perdriel (Luján de Cuyo).
Emmanuel Horvilleur y Javier Zuker encabezan una nueva edición del Afterwine en Luján de Cuyo
El ciclo Terrazas de los Andes Afterwine desembarca en la bodega de Perdriel. La propuesta incluye un set en vinilo entre Horvilleur y Andrés Balaciano
El evento cuenta con la producción de Terrazas de los Andes y Feliz Agencia, bajo la curaduría artística general de Chuky Gorria. La jornada invita a disfrutar del atardecer al aire libre combinando gastronomía y etiquetas de la casa con una grilla musical que se extenderá hasta pasada la medianoche.
Una grilla marcada por el formato en vinilo
El plato fuerte de la noche será el cruce inédito en formato B2B Vinyl Set entre Emmanuel Horvilleur y el DJ y productor Andrés Balaciano. Lejos de un show solista tradicional, el histórico integrante de Illya Kuryaki & The Valderramas y el referente de la escena house compartirán cabina para construir una sesión espontánea a puro disco, funk y música electrónica.
La programación también marcará el regreso a Mendoza de Javier Zuker, pionero de la electrónica nacional y creador de proyectos como Zuker XP y Poncho, quien cerrará la jornada con su DJ Set. La apertura estará a cargo del talento local con los sets en vinilo de la DJ mendocina Jana y del dúo Puna (integrado por Gato Ficcardi y Daniel Vinderman), reconocido por fusionar electrónica orgánica con instrumentos autóctonos.
Horarios y entradas para el Afterwine
El evento contará con capacidad limitada y los tickets ofrecen distintas modalidades según la consumición incluida:
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18: Jana (Vinyl Set).
19: Puna (B2B Vinyl Set).
20: Emmanuel Horvilleur B2B Balaciano (Vinyl Set).
22: Zuker (DJ Set).
00.30: cierre.
VALORES DE LAS ENTRADAS
General tiene un costo de $50.000, la opción con dos copas de vino asciende a $60.000, y el pase con dos copas de vino y dos empanadas cuesta $75.000 (a lo que se suma un valor de $10.000 en concepto de seguro o venta de copa).
En pocas palabras
- Afterwine en Luján de Cuyo: Este domingo 22 de noviembre se presenta Terrazas de los Andes Afterwine con música electrónica.
- Artistas destacados: El evento contará con sets de Horvilleur, Zuker, Balaciano, Puna y Jana, muchos en formato vinilo.
- Entradas y horarios: Las entradas varían según consumición, desde $50.000, con el evento comenzando a las 18.