En cambio, en los días no laborables -como ocurre con ciertas fechas puente o celebraciones religiosas específicas- es el empleador quien decide si se trabaja o no, y en caso de que el empleado preste servicios, percibe su salario simple sin recargo adicional.

Feriado: por qué se traslada del viernes 20 al lunes 23 de noviembre

La conmemoración histórica del Día de la Soberanía Nacional corresponde originalmente al 20 de noviembre, fecha en la que se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado ocurrida en 1845, cuando tropas argentinas resistieron el avance de una escuadra anglo-francesa sobre el río Paraná.

Sin embargo, la legislación vigente en la Argentina (Ley 27.399) establece que esta efeméride forma parte del grupo de feriados trasladables.

La normativa dispone que cuando una fecha de este tipo coincide con un día jueves o viernes, debe trasladarse al lunes siguiente con el objetivo de fomentar el turismo interno y conformar un fin de semana largo.

Por ese motivo, en 2026 el descanso del viernes 20 pasa directamente al lunes 23 de noviembre, generando tres días seguidos sin actividad habitual (del sábado 21 al lunes 23 inclusive).

Feriados 2026: cuántos fines de semana largos quedan para cerrar el año

Con el descanso de noviembre ya en puerta, al calendario oficial de 2026 le quedarán apenas dos fines de semana largos más antes de despedir el año, ambos concentrados en el mes de diciembre: