Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de este jueves 19 de noviembre de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.
Nuevo corte de agua desde las 7:00 deja sin servicio algunas zonas: a dónde
ABSA informó de un corte de agua para este jueves y se verá afectado el servicio en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
A dónde y a qué hora es el corte de agua este jueves
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio, se llevarán a cabo trabajos de reparación sobre una cañería de la red de agua en la intersección de las calles Bynon y Perú, en Carmen de Patagones.
Como consecuencia de estas tareas, se verá afectado el servicio de agua en el tramo de calle Lavalle, desde Plaza Chacabuco hasta Bynon, donde se registrará baja presión o falta de agua mientras se desarrollen los trabajos. Las tareas comenzarán a las 07:00 y se extenderán durante toda la mañana.
Además, se trabajará en Washington y Sócrates, afectando el suministro sobre calle Washington entre Castelar y Laínez; y sobre calle Sócrates entre Bermúdez y Escalada.
Qué hacer ante un corte de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- Corte de agua: ABSA realizará un corte de servicio este jueves 19 de noviembre por mantenimiento en varias zonas de Buenos Aires.
- Zonas afectadas: se registrará baja presión o falta de suministro en Carmen de Patagones, afectando calles específicas.
- Recomendaciones: ante cortes, se sugiere almacenar agua y priorizar su uso para consumo e higiene básica.