Como consecuencia de estas tareas, se verá afectado el servicio de agua en el tramo de calle Lavalle, desde Plaza Chacabuco hasta Bynon, donde se registrará baja presión o falta de agua mientras se desarrollen los trabajos. Las tareas comenzarán a las 07:00 y se extenderán durante toda la mañana.

Además, se trabajará en Washington y Sócrates, afectando el suministro sobre calle Washington entre Castelar y Laínez; y sobre calle Sócrates entre Bermúdez y Escalada.

Qué hacer ante un corte de agua

Se recomienda utilizar el agua disponible únicamente para cubrir las necesidades esenciales hasta la normalización del servicio.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.