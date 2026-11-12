Corte de agua: a lo largo de este jueves se verá afectado el servicio en tres puntos de la ciudad

En General Daniel Cerri, por la obra de reemplazo y ampliación del acueducto que abastece a la localidad, se prevén tareas a la altura de la Ruta 3 y el acceso a la localidad, por lo que entonces se deberá interrumpir el suministro de agua a partir de las 8 de este jueves y hasta hora de la tarde.

En tanto, en el marco de los recambios de cañería que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) en la ciudad, se ejecutarán tareas en las intersecciones de las calles: Terrada y Roca; Brown y Undiano, y Brown y Montevideo.

De esta manera, se afectará el suministro en la calle Terrada, entre Roca y Blandengues, y el cuadrante Italia, Undiano, Montevideo y San Martín, hasta la finalización de las tareas.

Es necesario hacer las reservas de agua para cuando se produzca la afectación y usarla solo para hidratación y tareas impostergables, hasta que se normalice el suministro.

Precauciones para tener en cuenta ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.