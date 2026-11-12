Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de este jueves 12 de noviembre de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.
Corte de agua: a lo largo de este jueves se verá afectado el servicio en tres puntos de la ciudad
ABSA informó de un corte de agua para este jueves y se verá afectado el servicio en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
A dónde y a qué hora es el corte de agua este jueves
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán trabajos programados en tres puntos de la ciudad de Buenos Aires.
En General Daniel Cerri, por la obra de reemplazo y ampliación del acueducto que abastece a la localidad, se prevén tareas a la altura de la Ruta 3 y el acceso a la localidad, por lo que entonces se deberá interrumpir el suministro de agua a partir de las 8 de este jueves y hasta hora de la tarde.
En tanto, en el marco de los recambios de cañería que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) en la ciudad, se ejecutarán tareas en las intersecciones de las calles: Terrada y Roca; Brown y Undiano, y Brown y Montevideo.
De esta manera, se afectará el suministro en la calle Terrada, entre Roca y Blandengues, y el cuadrante Italia, Undiano, Montevideo y San Martín, hasta la finalización de las tareas.
Precauciones para tener en cuenta ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.