Pronóstico del tiempo en Mendoza: calor sofocante de hasta 35 °C, ráfagas y un fin de semana con tormentas

La temperatura en Mendoza alcanzará un pico de hasta 35 °C antes de experimentar un descenso progresivo hacia el domingo, acompañado por vientos del sudeste, tormentas aisladas y precipitaciones en alta montaña.

Jueves y viernes: calor extremo de hasta 35 °C y primeras tormentas

El tramo final de la semana laboral estará dominado por el ambiente caluroso en los distintos oasis productivos: