El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa días marcados por el calor intenso y un posterior cambio de masa de aire que traerá precipitaciones y alivio térmico. De acuerdo con los reportes oficiales de la Dirección de Contingencias Climáticas y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el llano provincial atravesará jornadas con marcas veraniegas antes de dar paso a un fin de semana inestable.
El tiempo
Pronóstico del tiempo en Mendoza: calor sofocante de hasta 35 °C, ráfagas y un fin de semana con tormentas
La Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional anticipan jornadas agobiantes en el cierre de la semana laboral
La temperatura en Mendoza alcanzará un pico de hasta 35 °C antes de experimentar un descenso progresivo hacia el domingo, acompañado por vientos del sudeste, tormentas aisladas y precipitaciones en alta montaña.
Jueves y viernes: calor extremo de hasta 35 °C y primeras tormentas
El tramo final de la semana laboral estará dominado por el ambiente caluroso en los distintos oasis productivos:
- Jueves 12 de noviembre: Contingencias Climáticas prevé una jornada calurosa y algo nublada con vientos leves del sector norte. El organismo provincial estima una temperatura máxima de 34 °C y una mínima de 17 °C, con cielo poco nuboso en cordillera y tormentas hacia la noche en el este provincial. Por su parte, el SMN proyecta también 34 °C de máxima (mínima de 20 °C) y cielo parcialmente a mayormente nublado durante todo el día sin probabilidad de lluvias en el Gran Mendoza.
- Viernes 13 de noviembre: El calor continuará firme en todo el territorio mendocino. Contingencias anticipa cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sector sur, cielo parcialmente nublado en cordillera y una temperatura máxima que tocará los 35 °C, con mínima de 19 °C. En tanto, el SMN pronostica una máxima de 34 °C y una mínima templada de 22 °C. Además, el organismo nacional advierte por tormentas aisladas hacia la tarde y la noche (probabilidad de entre 10% y 40%) junto con ráfagas de viento del sudeste de entre 42 y 50 km/h.
Fin de semana: descenso de temperatura, lluvias y ráfagas
El sábado y el domingo marcarán un quiebre en las condiciones atmosféricas con un alivio sensible en los termómetros:
- Sábado 14 de noviembre: Comenzará a sentirse el ingreso de aire más fresco con cielo parcialmente nublado. Contingencias Climáticas anuncia descenso térmico con una temperatura máxima de 29 °C y mínima de 18 °C, vientos moderados del sudeste, precipitaciones en cordillera e inestabilidad nocturna en el norte provincial. Para el SMN, el termómetro marcará 27 °C de máxima y 18 °C de mínima, con probabilidad de tormentas aisladas tanto en la mañana como en la tarde y noche.
- Domingo 15 de noviembre: Se consolidará el cambio de tiempo en toda la provincia. Contingencias prevé una jornada parcialmente nublada con lluvias y tormentas, vientos moderados del sudeste, precipitaciones en cordillera durante la mañana y una temperatura máxima de 26 °C (mínima de 17 °C). El informe del SMN coincide en una máxima de 26 °C y una mínima de 16 °C, anticipando chaparrones matinales, tormentas aisladas hacia la tarde y ráfagas de viento del este de hasta 50 km/h.
Cómo arrancará la próxima semana
- Lunes 16 de noviembre: Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, la semana comenzará con cielo parcialmente nublado y un leve repunte térmico. Se espera una temperatura máxima de 29 °C y una mínima de 14 °C, con vientos leves del noreste y condiciones inestables con precipitaciones.
En pocas palabras
- Calor extremo: Se esperan temperaturas de hasta 35 °C en Mendoza, con ráfagas de viento.
- Cambio de clima: El fin de semana traerá descenso de temperatura, ráfagas de viento y tormentas aisladas.
- Próxima semana: Inicio con cielo parcialmente nublado y leve repunte térmico, con posibilidad de inestabilidad y precipitaciones.
Resumen generado por Thinkindot AI