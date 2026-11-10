Pronóstico del tiempo en Mendoza: anuncian una seguidilla de calor extremo seguido de tormentas

La temperatura en Mendoza experimentará una escalada notable: el ambiente templado del inicio de la semana dará paso a tardes sofocantes que alcanzarán un pico previsto de hasta 36 °C hacia el fin de semana.

Martes: tormentas matinales, ráfagas del sur y mejoría hacia la tarde

El segundo día de la semana presentará condiciones inestables durante la primera mitad de la jornada: