El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa un rotundo cambio de condiciones para los próximos días en todo el territorio provincial. De acuerdo con los informes de la Dirección de Contingencias Climáticas y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tras una jornada inicial condicionada por lluvias y vientos del sector sur, la provincia ingresará en un período de calor intenso con marcas térmicas que superarán holgadamente los 30 °C.
El tiempo
Pronóstico del tiempo en Mendoza: anuncian una seguidilla de calor extremo seguido de tormentas
La Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional anticipan una semana marcada por el regreso de las altas temperaturas
La temperatura en Mendoza experimentará una escalada notable: el ambiente templado del inicio de la semana dará paso a tardes sofocantes que alcanzarán un pico previsto de hasta 36 °C hacia el fin de semana.
Martes: tormentas matinales, ráfagas del sur y mejoría hacia la tarde
El segundo día de la semana presentará condiciones inestables durante la primera mitad de la jornada:
- Tormentas y viento: Contingencias Climáticas prevé cielo parcialmente nublado con tormentas aisladas e inestabilidad, vientos algo fuertes del sector sur por la mañana y precipitaciones en cordillera. En sintonía, el SMN advierte por lluvias y tormentas matinales con probabilidad de entre el 40% y el 70%, acompañadas por ráfagas de viento sur de entre 42 y 50 km/h.
- Temperaturas: Contingencias proyecta una temperatura máxima de 29 °C y una mínima de 14 °C, con una mejoría paulatina de las condiciones a partir de la tarde. Para el SMN, el termómetro alcanzará los 27 °C de máxima tras registrar una mínima de 17 °C.
Miércoles y jueves: escalada térmica y tardes sofocantes de 34 °C
Con el correr de las horas, una masa de aire cálido se instalará sobre la región cuyana y provocará un abrupto repunte del termómetro:
- Miércoles 11 de noviembre: Se espera una jornada muy calurosa y algo nublada. Contingencias Climáticas anticipa una temperatura máxima de 34 °C, con una mínima de 17 °C y vientos moderados del sector norte. El SMN pronostica una tarde soleada a algo nublada con una máxima de 32 °C y una mínima de 15 °C.
- Jueves 12 de noviembre: El calor continuará firme en todo el llano provincial. El organismo local anticipa cielo algo nublado, vientos del norte y una temperatura máxima que volverá a situarse en 34 °C (mínima de 17 °C). El SMN estima marcas idénticas, con una tarde calurosa de 34 °C de máxima y una mañana con 19 °C de mínima.
Viernes a domingo: pico de 36 °C, tormentas nocturnas y fin de semana inestable
El cierre de la semana laboral y el inicio del fin de semana mantendrán un escenario meteorológico de alta volatilidad:
- Viernes 13 de noviembre: Será el día más caluroso de la semana. Contingencias Climáticas pronostica una temperatura máxima extrema de 36 °C y una mínima de 19 °C, con vientos rotando del sur al noreste y tiempo inestable hacia la noche con probabilidad de tormentas. Por su parte, el SMN proyecta una máxima de 33 °C, mínima de 22 °C, tormentas aisladas vespertinas y ráfagas de viento de hasta 50 km/h.
- Sábado 14 de noviembre: El SMN prevé un alivio en el termómetro con una temperatura máxima de 26 °C y mínima de 18 °C, aunque persistirá la probabilidad de tormentas aisladas tanto en la mañana como en la tarde.
- Domingo 15 de noviembre: Se mantendrá la inestabilidad en el llano mendocino. Se estima una temperatura máxima de 26 °C y una mínima de 16 °C, con cielo nublado, probabilidad de lluvias y vientos moderados a regulares del sector sur.
En pocas palabras
- Calor extremo: Anticipan una semana de altas temperaturas en Mendoza, superando los 30 °C.
- Cambio de clima: El pronóstico indica un fin de semana con picos de hasta 36 °C y tormentas aisladas.
- Inestabilidad: Se esperan lluvias matinales el martes, seguidas de un incremento térmico y posible inestabilidad nocturna.
Resumen generado por Thinkindot AI