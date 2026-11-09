Pronóstico del tiempo en Mendoza: anuncian tormentas, ráfagas de viento y máximas que rozarán los 34 °C

La temperatura en Mendoza mostrará un comportamiento en alza con el paso de los días: tras un arranque condicionado por la inestabilidad en el llano, el calor se intensificará notablemente hacia el jueves y viernes.

Lunes y martes: inestabilidad, tormentas y vientos del sur

El inicio de la semana en Mendoza estará marcado por la presencia de precipitaciones y vientos de variada intensidad: