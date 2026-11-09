El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa jornadas con contrastes pronunciados para lo que resta de la semana en todo el territorio provincial. De acuerdo con los reportes de la Dirección de Contingencias Climáticas y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones meteorológicas combinarán tormentas, vientos moderados a fuertes y un aumento progresivo de la temperatura que superará los 30 °C.
El tiempo
Pronóstico del tiempo en Mendoza: anuncian tormentas, ráfagas de viento y máximas que rozarán los 34 °C
La Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional anticipan jornadas con marcada inestabilidad y un sostenido aumento en la temperatura
La temperatura en Mendoza mostrará un comportamiento en alza con el paso de los días: tras un arranque condicionado por la inestabilidad en el llano, el calor se intensificará notablemente hacia el jueves y viernes.
Lunes y martes: inestabilidad, tormentas y vientos del sur
El inicio de la semana en Mendoza estará marcado por la presencia de precipitaciones y vientos de variada intensidad:
- Lunes 9 de noviembre: Contingencias Climáticas prevé poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste, alcanzando una temperatura máxima de 29 °C y una mínima de 15 °C. Hacia la noche el tiempo desmejorará con tormentas y se esperan precipitaciones en cordillera. En sintonía, el SMN anticipa una máxima de 27 °C (mínima de 13 °C) y probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche, acompañadas por ráfagas de viento sur de entre 42 y 50 km/h.
- Martes 10 de noviembre: Continuará el ambiente inestable con cielo parcialmente nublado. El organismo provincial anticipa poco cambio en el termómetro con una temperatura máxima de 29 °C, mínima de 14 °C, vientos algo fuertes del sector sur durante la mañana y precipitaciones en la cordillera. Por su parte, el SMN prevé lluvias y tormentas en la mañana con probabilidades de entre 40% y 70%, ráfagas de hasta 50 km/h y una máxima de 27 °C.
Miércoles a viernes: escalada térmica y pico de 34 °C
Hacia la segunda mitad de la semana, la masa de aire cálido ganará protagonismo y elevará las marcas en el llano:
- Miércoles 11 de noviembre: Se iniciará un marcado repunte del calor con cielo despejado a algo nublado. El SMN pronostica una temperatura máxima de 32 °C y una mínima de 16 °C, con vientos suaves a moderados.
- Jueves 12 de noviembre: Será la jornada más calurosa de la semana. El reporte meteorológico anticipa cielo algo nublado, vientos del sector sur y una temperatura máxima que escalará hasta los 34 °C, partiendo desde una mínima de 19 °C.
- Viernes 13 de noviembre: Se mantendrán las altas temperaturas con una temperatura máxima de 33 °C y una mínima templada de 22 °C. Sin embargo, hacia la tarde y la noche el tiempo volverá a tornarse inestable, con probabilidad de tormentas aisladas y nuevas ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h.
En pocas palabras
- Aumento de temperatura: Se anticipa un marcado incremento térmico, con máximas que rozarán los 34 °C hacia el fin de semana.
- Inestabilidad y tormentas: Lunes y martes presentarán condiciones inestables, con tormentas y vientos moderados a fuertes del sur.
- Mejora gradual: A partir del miércoles, el cielo se despejará y el calor se intensificará notablemente en toda la provincia.
Resumen generado por Thinkindot AI