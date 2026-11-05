El Servicio Meteorológico Nacional anticipó viento Zonda, lluvias y un frente frío para Mendoza

El escenario obligará a cambiar de vestimenta en cuestión de horas: tras rozar los 30 °C, el termómetro experimentará una fuerte caída hacia el viernes y dejará un amanecer sumamente frío durante el sábado, con marcas mínimas que descenderán hasta los 5 °C.

Jueves: calor de hasta 30 °C, Zonda en el sur y noche inestable

La jornada mantendrá un ambiente caluroso en los departamentos del llano, aunque con señales tempranas de inestabilidad: