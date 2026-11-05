El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa un abrupto giro meteorológico para las próximas horas en todo el territorio provincial. Los reportes de la Dirección de Contingencias Climáticas y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierten sobre el paso de una tarde con marcas casi veraniegas al impacto directo de un frente frío, que traerá aparejadas fuertes ráfagas de viento, precipitaciones en el llano y un marcado desplome de la temperatura en Mendoza.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó viento Zonda, lluvias y un frente frío para Mendoza
La Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional anticipan unos días con variados escenarios para Mendoza
El escenario obligará a cambiar de vestimenta en cuestión de horas: tras rozar los 30 °C, el termómetro experimentará una fuerte caída hacia el viernes y dejará un amanecer sumamente frío durante el sábado, con marcas mínimas que descenderán hasta los 5 °C.
Jueves: calor de hasta 30 °C, Zonda en el sur y noche inestable
La jornada mantendrá un ambiente caluroso en los departamentos del llano, aunque con señales tempranas de inestabilidad:
- Temperaturas y vientos: Contingencias Climáticas prevé poca nubosidad, vientos moderados del noreste y una temperatura máxima que escalará a los 30 °C (mínima de 12 °C). Por su parte, el SMN proyecta una máxima de 29 °C y ráfagas que se ubicarán entre los 42 y 50 km/h a partir de la tarde.
- Viento Zonda y lluvias: El organismo provincial confirmó la presencia de viento Zonda en Malargüe y precipitaciones en el sector de cordillera. Hacia el final del día, las condiciones tenderán a desmejorar en el Gran Mendoza y alrededores, con probabilidad de tormentas aisladas durante la noche (entre un 10% y 40% según el SMN).
Viernes de temporal: ráfagas de casi 70 km/h, lluvias y nevadas
El cierre de la semana laboral estará condicionado por el impacto de un sistema frontal que traerá un cambio drástico en las condiciones climáticas:
- Ingreso de frente frío: Contingencias Climáticas pronostica un cielo mayormente nublado, marcado descenso térmico, lluvias y tormentas generalizadas, vientos algo fuertes del sur y nevadas en cordillera, con una temperatura máxima que apenas rondará los 22 °C y una mínima de 13 °C.
- Alerta por vientos fuertes: El informe del SMN prevé una jornada aún más fría y ventosa, con una temperatura máxima de solo 18 °C y una mínima de 11 °C. El organismo nacional advierte por lluvias durante gran parte del día y un violento incremento del viento sur en horas de la tarde, con ráfagas que alcanzarán velocidades de entre 60 y 69 km/h.
Fin de semana: lluvias matinales, amanecer de 5 °C y paulatina recuperación
La inestabilidad comenzará a retirarse de forma gradual con el correr del sábado, dando lugar a un domingo mucho más agradable:
- Sábado 7 de noviembre: Se presentará con nubosidad en disminución y vientos moderados del sector sur. Si bien Contingencias Climáticas anticipa lluvias durante la mañana y una temperatura máxima de 21 °C, el dato destacado será el frío matinal: la temperatura mínima caerá a los 5 °C en el llano (8 °C según el SMN, con máxima de 19 °C). Con el avance de las horas mejorarán las condiciones generales y habrá poca nubosidad en cordillera.
- Domingo 8 de noviembre: El fin de semana cerrará con tiempo estable y cielo despejado a algo nublado. Se espera un repunte en los valores del termómetro, con una temperatura máxima de 23 °C a 26 °C y mínimas de 9 °C a 12 °C, acompañadas por vientos suaves a moderados del sector noreste.
En pocas palabras
- Pronóstico y advertencias: El SMN y Contingencias Climáticas anticipan variaciones meteorológicas extremas para Mendoza.
- Cambio drástico: El fin de semana incluirá viento Zonda, frente frío, lluvias y nevadas con caída de temperatura.
- Temperaturas extremas: Se esperan máximas cercanas a 30°C el jueves y mínimas de 5°C para el sábado.