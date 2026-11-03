El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa jornadas muy cambiantes y con una marcada variedad de fenómenos meteorológicos en todo el territorio provincial. Según el último informe oficial difundido por la Dirección de Contingencias Climáticas, el tiempo en Mendoza estará marcado por la presencia de viento Zonda en zonas precordilleranas, noches con probabilidad de tormentas y la llegada escalonada de dos frentes fríos que frenarán los días de calor.
Calor y lluvia
Pronóstico del tiempo en Mendoza: viento Zonda, tormentas y el ingreso de dos frentes fríos
La Dirección de Contingencias Climáticas dio a conocer el reporte extendido para la semana. Se espera viento Zonda en sectores de precordillera, un pico de calor que alcanzará los 30 °C y el ingreso de dos frentes fríos
La temperatura en Mendoza presentará continuas subas y bajas a lo largo de la semana, pasando de tardes con marcas de hasta 30 °C a amaneceres frescos con mínimas que llegarán a caer hasta los 6 °C.
Martes y miércoles: viento Zonda, tormentas nocturnas y primer frente frío
El inicio de la semana hábil combinará un rápido repunte del calor con inestabilidad hacia la noche:
- Martes 3 de noviembre: La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y ascenso de la temperatura. Se espera una temperatura máxima de 28 °C y una temperatura mínima de 14 °C, acompañada por vientos moderados del sudeste. El organismo provincial advirtió por la presencia de viento Zonda en precordillera, tiempo inestable hacia la noche y la siguiente madrugada con tormentas en el llano, y precipitaciones en la cordillera.
- Miércoles 4 de noviembre: Llegará el primer cambio de masa de aire con el ingreso de un frente frío. Se registrará un descenso térmico que dejará una temperatura máxima de 25 °C y una mínima de 12 °C, con cielo algo nublado y vientos moderados del sudeste. Con el correr de las horas mejorarán las condiciones meteorológicas en el llano, mientras que la cordillera permanecerá parcialmente nublada.
Jueves a sábado: pico de 30 °C, segundo frente frío y mañanas frescas
Hacia el tramo final de la semana, el pronóstico del tiempo indica que continuará el sube y baja en los registros del termómetro:
- Jueves 5 de noviembre: El calor volverá a sentirse con fuerza en toda la provincia. Contingencias Climáticas proyecta poca nubosidad, vientos suaves del sur y una temperatura máxima que llegará a los 30 °C (mínima de 12 °C). No obstante, el reporte alerta que el tiempo se tornará inestable hacia la noche en los oasis norte y este, con cielo parcialmente nublado en alta montaña.
- Viernes 6 de noviembre: Ingresará un segundo frente frío más intenso que volverá a cambiar las condiciones climáticas. El cielo estará algo nublado con un marcado descenso de la temperatura en Mendoza, con una temperatura máxima de solo 21 °C y una mínima de 8 °C, junto a vientos algo fuertes del sector sur.
- Sábado 7 de noviembre: Comenzará el fin de semana con un amanecer frío, marcando una temperatura mínima de apenas 6 °C. Sin embargo, por la tarde se prevé un repunte térmico con una temperatura máxima de 25 °C, cielo algo nublado, vientos moderados del noreste y nubosidad parcial en cordillera.
En pocas palabras
- Viento Zonda: Se espera en sectores de precordillera con un pico de calor de hasta 30 °C.
- Frentes fríos: Ingresarán dos sistemas que frenarán las altas temperaturas durante la semana.
- Inestabilidad: Noches con probabilidad de tormentas y mañanas frescas marcarán el clima.
Resumen generado por Thinkindot AI