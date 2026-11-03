Pronóstico del tiempo en Mendoza: viento Zonda, tormentas y el ingreso de dos frentes fríos

La temperatura en Mendoza presentará continuas subas y bajas a lo largo de la semana, pasando de tardes con marcas de hasta 30 °C a amaneceres frescos con mínimas que llegarán a caer hasta los 6 °C.

Martes y miércoles: viento Zonda, tormentas nocturnas y primer frente frío

El inicio de la semana hábil combinará un rápido repunte del calor con inestabilidad hacia la noche: