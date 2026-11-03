Llegaron desde España hace 5 siglos: hoy estos animales recorren la Puna y generan un inesperado debate ambiental

Sin depender de los seres humanos, comenzaron a reproducirse y formar poblaciones asilvestradas. En algunos sectores de Jujuy, Salta y Catamarca, los burros pueden alcanzar densidades importantes e incluso superar en número a determinados camélidos domésticos. Se han registrado ejemplares a más de 4.600 metros de altura, en ambientes donde las temperaturas extremas y la escasez de agua condicionan la supervivencia de los animales.

¿Amenaza para la Puna o aliados del ecosistema?

Pero su presencia plantea un problema para la conservación. Al alimentarse de pastizales y plantas nativas, pueden competir por recursos con otras especies como las vicuñas, las llamas y otros herbívoros. Además, el pisoteo de sus pezuñas puede compactar suelos y alterar sectores de vegetación particularmente frágiles. En áreas protegidas como el Parque Nacional Los Cardones, en Salta, los burros asilvestrados aparecen identificados entre las especies exóticas que requieren atención y medidas de control.

Sin embargo, existe otra interpretación científica que introduce una discusión menos convencional. El investigador Ricardo Grau, del CONICET y el Instituto de Ecología Regional de la Universidad Nacional de Tucumán, publicó el trabajo El burro en la Puna: ¿invasor o restaurador?. Allí plantea que estos animales podrían desempeñar algunas funciones ecológicas similares a las de los grandes herbívoros que habitaron Sudamérica durante su pasado prehistórico.

La hipótesis se relaciona con la desaparición de antiguos équidos sudamericanos, como los del género Hippidion, al final del Pleistoceno. Estos grandes herbívoros formaban parte de ecosistemas que ya no existen en su configuración original. Desde esta perspectiva, los burros podrían contribuir a mantener espacios abiertos y modificar la distribución de nutrientes mediante sus desplazamientos. Se trata de una posibilidad ecológica en discusión, no de una demostración de que su presencia resulte beneficiosa.