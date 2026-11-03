Buscan crear el DNI animal en Mendoza para transformar la tenencia responsable y evitar el abandono

Senadora del Frente Cambia Mendoza, Yamel Ases, y el Director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet. @YamelAses

Los detalles del proyecto de protección animal

Uno de los ejes centrales es la creación del Registro Único Provincial de Animales de Compañía (RUPAC), una herramienta digital que funcionará como un DNI para las mascotas.

La propuesta contempla una identificación individual y permanente para perros y gatos a partir de los 3 meses de edad, mediante un microchip subcutáneo homologado u otro dispositivo permanente que determine la autoridad de aplicación. Su colocación y validación estarán a cargo de veterinarios matriculados.

De esta manera, los animales podrán ser vinculados con sus tutores y además se conocerá su información sanitaria y administrativa a lo largo de su vida. También facilita la localización y reunificación de animales extraviados y permite registrar vacunaciones, desparasitaciones, esterilizaciones, tratamientos e intervenciones médicas.

El sistema será único, permanente y digital, y podrá interoperar con los registros municipales existentes. Además, contempla un Documento Digital de Identidad Animal, certificados digitales con validez oficial y consultas mediante códigos QR u otros identificadores unívocos.

Por otro lado, este proyecto incorpora el concepto de violencia interrelacionada. "El maltrato animal no debe analizarse de manera aislada. Por eso, proponemos articular las políticas de protección animal con los organismos que intervienen en situaciones de violencia intrafamiliar, violencia de género y maltrato infantil", indicó Ases.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Ambiente, a través del área que determine la normativa. Entre sus funciones estarán la administración del sistema, el establecimiento de estándares técnicos y la coordinación de acciones con los municipios.

El DNI animal llega a Mendoza: un paso clave para la protección de mascotas Imagen ilustrativa

También se propone crear un Consejo Asesor como espacio permanente de consulta y articulación, con participación de organizaciones vinculadas a la protección y el bienestar de los animales de compañía.

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de los 180 días corridos desde su promulgación. La plataforma digital del RUPAC deberá estar operativa dentro de los 180 días corridos posteriores a esa reglamentación. Una vez habilitado el sistema, los tutores de animales tendrán 365 días corridos para registrar a sus animales.

"Este proyecto busca dar un paso adelante en esa dirección. Queremos darle a la sociedad herramientas para prevenir el abandono y el maltrato, facilitar la reunificación de animales extraviados y promover una convivencia más responsable", señaló la senadora.