Seis perros de distintas razas, con signos de desnutrición, fueron rescatados durante un allanamiento por abigeato en un puesto de la zona de Cruz del Yugo, en La Paz. El operativo terminó con un hombre aprehendido y el secuestro de un arma de fuego, aves en cautiverio y elementos utilizados para capturar animales.
Rescataron a 6 perros desnutridos en un allanamiento por abigeato en La Paz
En el allanamiento la Policía aprehendió a un hombre, secuestró una pistola calibre 22 y encontró aves en cautiverio, jaulas y trampas para capturar animales
El allanamiento estuvo a cargo de efectivos de Investigaciones, con la colaboración de personal de Policía Rural. También participaron drones de la Unidad VANT, que realizaron un rastrillaje aéreo en un radio de 2 kilómetros.
Los 6 perros quedaron bajo resguardo y fueron trasladados al establecimiento de Zoonosis de La Paz para recibir atención.
Allanamiento con hallazgo de un arma calibre 22 y aves en cautiverio
Durante el registro del puesto, los policías secuestraron una pistola calibre 22 con su cargador sin municiones.
Además, encontraron 3 aves Siete Cuchillos, 4 jaulas, 3 tramperos tipo tapita y 2 trampas de doble acción.
Todos estos elementos quedaron a disposición de la Justicia como parte de las actuaciones por la causa de abigeato.
Un hombre quedó a disposición de la Justicia
Por disposición de la Oficina Fiscal de Santa Rosa, el hombre quedó aprehendido mientras avanza la investigación. También se ordenó el secuestro de los elementos incautados durante el procedimiento.
El allanamiento forma parte de las tareas de investigación que desarrolla la Policía para esclarecer delitos rurales en la provincia.
En pocas palabras
- Rescate de perros: 6 perros desnutridos fueron rescatados en un allanamiento por abigeato.
- Hallazgos del operativo: secuestraron una pistola calibre 22, aves en cautiverio y elementos de caza.
- Procedimiento policial: un hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Santa Rosa.