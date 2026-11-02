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Rescataron a 6 perros desnutridos en un allanamiento por abigeato en La Paz

En el allanamiento la Policía aprehendió a un hombre, secuestró una pistola calibre 22 y encontró aves en cautiverio, jaulas y trampas para capturar animales

Redacción de UNO
Editado por Redacción de UNO
La Policía hizo un allanamiento en un puesto de La Paz por una causa de abigeato. Foto: Ministerio de Seguridad

La Policía hizo un allanamiento en un puesto de La Paz por una causa de abigeato. Foto: Ministerio de Seguridad

Seis perros de distintas razas, con signos de desnutrición, fueron rescatados durante un allanamiento por abigeato en un puesto de la zona de Cruz del Yugo, en La Paz. El operativo terminó con un hombre aprehendido y el secuestro de un arma de fuego, aves en cautiverio y elementos utilizados para capturar animales.

El allanamiento estuvo a cargo de efectivos de Investigaciones, con la colaboración de personal de Policía Rural. También participaron drones de la Unidad VANT, que realizaron un rastrillaje aéreo en un radio de 2 kilómetros.

Los 6 perros quedaron bajo resguardo y fueron trasladados al establecimiento de Zoonosis de La Paz para recibir atención.

En el allanamiento por abigeato, rescataron 6 perros que estaban con signos de desnutrici&oacute;n.

En el allanamiento por abigeato, rescataron 6 perros que estaban con signos de desnutrición.

Allanamiento con hallazgo de un arma calibre 22 y aves en cautiverio

Durante el registro del puesto, los policías secuestraron una pistola calibre 22 con su cargador sin municiones.

Además, encontraron 3 aves Siete Cuchillos, 4 jaulas, 3 tramperos tipo tapita y 2 trampas de doble acción.

Todos estos elementos quedaron a disposición de la Justicia como parte de las actuaciones por la causa de abigeato.

El allanamiento fue en&nbsp;un puesto de la zona de Cruz del Yugo, en La Paz.

El allanamiento fue en un puesto de la zona de Cruz del Yugo, en La Paz.

Un hombre quedó a disposición de la Justicia

Por disposición de la Oficina Fiscal de Santa Rosa, el hombre quedó aprehendido mientras avanza la investigación. También se ordenó el secuestro de los elementos incautados durante el procedimiento.

El allanamiento forma parte de las tareas de investigación que desarrolla la Policía para esclarecer delitos rurales en la provincia.

En pocas palabras

  • Rescate de perros: 6 perros desnutridos fueron rescatados en un allanamiento por abigeato.
  • Hallazgos del operativo: secuestraron una pistola calibre 22, aves en cautiverio y elementos de caza.
  • Procedimiento policial: un hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Santa Rosa.
Resumen generado por Thinkindot AI

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