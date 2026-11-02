Rescataron a 6 perros desnutridos en un allanamiento por abigeato en La Paz

En el allanamiento por abigeato, rescataron 6 perros que estaban con signos de desnutrición. Foto: Ministerio de Seguridad

Allanamiento con hallazgo de un arma calibre 22 y aves en cautiverio

Durante el registro del puesto, los policías secuestraron una pistola calibre 22 con su cargador sin municiones.

Además, encontraron 3 aves Siete Cuchillos, 4 jaulas, 3 tramperos tipo tapita y 2 trampas de doble acción.

Todos estos elementos quedaron a disposición de la Justicia como parte de las actuaciones por la causa de abigeato.

El allanamiento fue en un puesto de la zona de Cruz del Yugo, en La Paz. Foto: Ministerio de Seguridad

Un hombre quedó a disposición de la Justicia

Por disposición de la Oficina Fiscal de Santa Rosa, el hombre quedó aprehendido mientras avanza la investigación. También se ordenó el secuestro de los elementos incautados durante el procedimiento.

El allanamiento forma parte de las tareas de investigación que desarrolla la Policía para esclarecer delitos rurales en la provincia.