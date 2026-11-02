Seis años después de una denuncia por violencia policial en Guaymallén, 2 policías se sentarán en el banquillo de los acusados. La Justicia intentará determinar si ingresaron por la fuerza a una vivienda, sin autorización judicial, y golpearon durante varios minutos a un hombre y a su hijo.
Dos policías son juzgados por golpear a un hombre e ingresar por la fuerza a su casa en Guaymallén
Los policías están acusados de allanamiento ilegal y vejaciones agravadas por un procedimiento ocurrido durante la pandemia, que quedó registrado en videos
El juicio contra Darío Rolando Milla (41) y Guillermo José Machaca (37) comienza este lunes y tiene previsto extenderse hasta el próximo jueves. Ambos policías llegan imputados por allanamiento ilegal en concurso real con vejaciones agravadas, delitos que contemplan penas de entre 2 y 8 años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La acusación está a cargo de la Fiscalía de Homicidios, mientras que la querella estará representada por los abogados Fernando Peñaloza y Natalia Lorenzo. La prueba incluirá testimonios de familiares, vecinos y personas que presenciaron el procedimiento, además de registros de cámaras de seguridad, teléfonos celulares y móviles policiales.
La noche en que comenzó el procedimiento en Guaymallén
El hecho ocurrió el 15 de septiembre de 2020, durante las restricciones por la pandemia de coronavirus. Un llamado al 911 alertó sobre ruidos molestos en una casa de calle Pellegrini, en San José.
Minutos antes de la medianoche, Milla y Machaca llegaron al lugar en un móvil. En la puerta se encontraron con un repartidor que entregaba bebidas alcohólicas.
Una joven atendió a los policías quien les explicó que festejaban el cumpleaños de su hermana, y les aclaró que las personas que participaban de la reunión vivían en el mismo complejo, integrado por 5 departamentos.
En ese momento salió Cristian Rodríguez (44), padre de la joven, para saber qué ocurría. El hombre atendió a los policías y, cuando intentó cerrar la puerta, uno de los efectivos se lo impidió.
Según la acusación, los efectivos ingresaron por la fuerza y golpearon a Rodríguez y a su hijo. La agresión se extendió por varios minutos.
Lo trasladaron a la comisaría y después al hospital
Tras el procedimiento, Cristian Rodríguez terminó en la Comisaría 25, de Guaymallén. De acuerdo con la denuncia, el hombre estaba lesionado y sangraba, pero los policías se burlaban de su estado y le decían: "Cómo te dejamos la cara".
Recién cerca de las 6 de la mañana fue trasladado al Hospital Central para recibir atención médica.
La reconstrucción de aquella madrugada y el análisis de las imágenes serán parte central del debate. La Fiscalía y la querella buscarán acreditar cómo actuaron los efectivos y si el ingreso a la propiedad y las agresiones ocurrieron en las condiciones que describe la acusación.
También habrá una demanda contra el Estado
Además de la responsabilidad penal de los 2 policías, durante el mismo proceso se tratará una acción civil contra el Estado.
Los abogados Peñaloza y Lorenzo sostienen que las víctimas deben recibir una reparación integral por los hechos denunciados.
"Pretendemos que la reparación para las víctimas en estos graves hechos de violencia institucional sea integral, tal como se obligó el Estado argentino ante el sistema interamericano de derechos humanos. Y que las investigaciones ante hechos como estos sean prioritarias para el Estado", señalaron los representantes de la querella.
En pocas palabras
- Juicio a policías: dos efectivos son juzgados por allanamiento y vejaciones agravadas en Guaymallén durante la pandemia.
- Hechos denunciados: acusados de ingresar por la fuerza a una vivienda y agredir a un hombre y su hijo en 2020.
- Acción civil: se tratará una demanda contra el Estado para obtener reparación integral para las víctimas.