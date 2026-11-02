Dos policías son juzgados por golpear a un hombre e ingresar por la fuerza a su casa en Guaymallén

Los policías Darío Rolando Milla (41) y Guillermo José Machaca (37) van a juicio tras una investigación por allanamiento ilegal seguido de una golpiza en Guaymallén. Imagen ilustrativa.

La noche en que comenzó el procedimiento en Guaymallén

El hecho ocurrió el 15 de septiembre de 2020, durante las restricciones por la pandemia de coronavirus. Un llamado al 911 alertó sobre ruidos molestos en una casa de calle Pellegrini, en San José.

Minutos antes de la medianoche, Milla y Machaca llegaron al lugar en un móvil. En la puerta se encontraron con un repartidor que entregaba bebidas alcohólicas.

Una joven atendió a los policías quien les explicó que festejaban el cumpleaños de su hermana, y les aclaró que las personas que participaban de la reunión vivían en el mismo complejo, integrado por 5 departamentos.

En ese momento salió Cristian Rodríguez (44), padre de la joven, para saber qué ocurría. El hombre atendió a los policías y, cuando intentó cerrar la puerta, uno de los efectivos se lo impidió.

Según la acusación, los efectivos ingresaron por la fuerza y golpearon a Rodríguez y a su hijo. La agresión se extendió por varios minutos.

Lo trasladaron a la comisaría y después al hospital

Tras el procedimiento, Cristian Rodríguez terminó en la Comisaría 25, de Guaymallén. De acuerdo con la denuncia, el hombre estaba lesionado y sangraba, pero los policías se burlaban de su estado y le decían: "Cómo te dejamos la cara".

Recién cerca de las 6 de la mañana fue trasladado al Hospital Central para recibir atención médica.

La reconstrucción de aquella madrugada y el análisis de las imágenes serán parte central del debate. La Fiscalía y la querella buscarán acreditar cómo actuaron los efectivos y si el ingreso a la propiedad y las agresiones ocurrieron en las condiciones que describe la acusación.

También habrá una demanda contra el Estado

Además de la responsabilidad penal de los 2 policías, durante el mismo proceso se tratará una acción civil contra el Estado.

Los abogados Peñaloza y Lorenzo sostienen que las víctimas deben recibir una reparación integral por los hechos denunciados.

Fernando Peñaloza es uno de los querellantes de Cristian Rodríguez, quien denunció a los 2 policías por lo ocurrido en su casa de Guaymallén.

"Pretendemos que la reparación para las víctimas en estos graves hechos de violencia institucional sea integral, tal como se obligó el Estado argentino ante el sistema interamericano de derechos humanos. Y que las investigaciones ante hechos como estos sean prioritarias para el Estado", señalaron los representantes de la querella.