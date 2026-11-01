VIDEO: un policía se tiró sobre una moto que eludió un control policial

Según se observa con claridad en las imágenes registradas por transeúntes, el conductor de una de las motos maniobró hacia una rampa peatonal para sortear el bloqueo de los agentes y mantener la marcha junto a su acompañante.

En ese instante, uno de los policías en servicio se cruzó intencionalmente en la trayectoria del vehículo en movimiento y se lanzó de lleno con el cuerpo para frenarlos.

El fuerte impacto desestabilizó por completo el rodado. Ambos ocupantes salieron despedidos y terminaron tendidos violentamente sobre el asfalto ante la mirada estupefacta de decenas de testigos.

Segundos después de la caída, mientras uno de los jóvenes intentaba ponerse de pie y reincorporar la motocicleta para escapar, el otro fue reducido de inmediato en el suelo por el resto de las fuerzas de seguridad presentes.

La difusión masiva de los videos grabados con teléfonos celulares desató una intensa controversia en las redes sociales. Mientras un sector de la opinión pública repudió el procedimiento al considerarlo un claro exceso en el uso de la fuerza que puso en riesgo la vida de los involucrados, otros sectores justificaron el accionar al remarcar los recurrentes peligros que generan estas juntadas clandestinas.

Cuando nombramos a la “Patrulla Municipal”, nos olvidamos de que la componen personas. Son agentes que ponen el cuerpo, en el sentido más literal del término.



Quiero llevar tranquilidad sobre el estado del agente L.M. : me comuniqué con él y está en óptimas condiciones. Me… pic.twitter.com/RmqiJgiI7b — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) November 1, 2026

Las autoridades ya iniciaron actuaciones internas para determinar las responsabilidades administrativas y penales de los efectivos que participaron en la detención.

Fuente: clarin.com