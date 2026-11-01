En medio de un despliegue de seguridad en la ciudad de Mar del Plata para disuadir la denominada "Rodada del terror" una convocatoria irregular por la festividad de Halloween difundida en redes sociales, terminó con una escena desgarradora y de extrema tensión en la zona costera.
VIDEO: un policía se tiró sobre una moto que eludió un control policial
Dos jóvenes que eludían un control policial en Mar del Plata cayeron violentamente sobre el asfalto tras ser embestidos por un efectivo en moto
Un efectivo de la policía bonaerense protagonizó una acción sumamente temeraria al embestir cuerpo a cuerpo a dos jóvenes que se desplazaban a bordo de una motocicleta e intentaban eludir un retén de control.
El operativo, dispuesto en puntos estratégicos del frente marítimo para frenar a las caravanas de motociclistas que se desplazaban a alta velocidad y sin casco, transcurría entre sirenas y gritos cuando se produjo el hecho.
Según se observa con claridad en las imágenes registradas por transeúntes, el conductor de una de las motos maniobró hacia una rampa peatonal para sortear el bloqueo de los agentes y mantener la marcha junto a su acompañante.
En ese instante, uno de los policías en servicio se cruzó intencionalmente en la trayectoria del vehículo en movimiento y se lanzó de lleno con el cuerpo para frenarlos.
El fuerte impacto desestabilizó por completo el rodado. Ambos ocupantes salieron despedidos y terminaron tendidos violentamente sobre el asfalto ante la mirada estupefacta de decenas de testigos.
Segundos después de la caída, mientras uno de los jóvenes intentaba ponerse de pie y reincorporar la motocicleta para escapar, el otro fue reducido de inmediato en el suelo por el resto de las fuerzas de seguridad presentes.
La difusión masiva de los videos grabados con teléfonos celulares desató una intensa controversia en las redes sociales. Mientras un sector de la opinión pública repudió el procedimiento al considerarlo un claro exceso en el uso de la fuerza que puso en riesgo la vida de los involucrados, otros sectores justificaron el accionar al remarcar los recurrentes peligros que generan estas juntadas clandestinas.
Las autoridades ya iniciaron actuaciones internas para determinar las responsabilidades administrativas y penales de los efectivos que participaron en la detención.
Fuente: clarin.com
En pocas palabras
- Dos jóvenes: cayeron de una moto al eludir un control policial en Mar del Plata.
- Acción policial: un efectivo embistió la moto para detener a los ocupantes.
- Controversia: el procedimiento generó debate sobre el uso de la fuerza.