¡Se salvaron! Un árbol gigante cayó segundos después de que pasaran dos vehículos

Un grave incidente que, afortunadamente, no dejó heridos ocurrió en la calle Videla Castillo, entre Ozamis y Ruiz de Russel, Maipú, justo en el ingreso al barrio privado El Recodo. Un árbol de gran porte se desplomó por completo sobre la calzada.
El hecho, que quedó grabado por cámaras de seguridad, pudo haber sido una tragedia: apenas unos segundos antes, dos automóviles transitaron por ese preciso lugar, salvándose de ser aplastados por escasos metros.
La arteria donde se registró el siniestro se encuentra bajo la órbita del tendido vial de la provincia de Mendoza. Sin embargo, ante la emergencia, la Municipalidad de Maipú asumió las tareas operativas para despejar la vía pública, retirar el tronco y normalizar la circulación en la zona.
Árboles y conductores en riesgo
Desde Maipú señalaron que ya se venía trabajando activamente en la mitigación de riesgos en ese sector. En los días previos al incidente, cuadrillas municipales habían concretado la erradicación y poda de 35 árboles que presentaban signos de deterioro.
Tras el colapso ocurrido este miércoles, las autoridades locales confirmaron que se van a intervenir de forma urgente otros 5 forestales detectados en estado crítico dentro del mismo perímetro.
Si bien el marco normativo actual faculta al municipio de Maipú a actuar de oficio e intervenir directamente sobre el arbolado público para garantizar la seguridad de los vecinos, fuentes de la comuna aclararon que este proceder no exime de sus obligaciones específicas al organismo provincial, que mantiene la responsabilidad primaria sobre el mantenimiento integral y la seguridad de sus rutas y accesos.
En pocas palabras
- Árbol gigante: un ejemplar de gran porte cayó en Maipú, bloqueando la calle Videla Castillo.
- Evacuación exitosa: dos vehículos pasaron instantes antes del desplome, evitando una tragedia mayor.
- Acciones municipales: Maipú interviene para despejar la vía y evaluará la poda de otros cinco árboles en riesgo.