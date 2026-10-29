¡Se salvaron! Un árbol gigante cayó segundos después de que pasaran dos vehículos

Árboles y conductores en riesgo

Desde Maipú señalaron que ya se venía trabajando activamente en la mitigación de riesgos en ese sector. En los días previos al incidente, cuadrillas municipales habían concretado la erradicación y poda de 35 árboles que presentaban signos de deterioro.

Tras el colapso ocurrido este miércoles, las autoridades locales confirmaron que se van a intervenir de forma urgente otros 5 forestales detectados en estado crítico dentro del mismo perímetro.

Si bien el marco normativo actual faculta al municipio de Maipú a actuar de oficio e intervenir directamente sobre el arbolado público para garantizar la seguridad de los vecinos, fuentes de la comuna aclararon que este proceder no exime de sus obligaciones específicas al organismo provincial, que mantiene la responsabilidad primaria sobre el mantenimiento integral y la seguridad de sus rutas y accesos.