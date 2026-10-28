Una serie de reclamos vecinales desoídos por la administración pública derivó en un duro revés judicial para el Estado municipal. Un propietario que advirtió en reiteradas oportunidades sobre el peligro inminente que representaba un ejemplar de gran porte obtuvo un fallo favorable luego de que el árbol cayó sobre su casa y causó graves destrozos. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó la condena contra la comuna y ratificó una indemnización de $7.200.000 más intereses y actualización por inflación.
Advirtió que un pino podía caer sobre su casa, la municipalidad no hizo nada y ahora deberá pagarle más de $7,2 millones
Un vecino de la provincia de Buenos Aires alertó reiteradas veces a las autoridades comunales sobre el riesgo inminente, pero no obtuvo respuestas. El árbol se desplomó sobre su terreno y destruyó la piscina, la caldera y el alambrado
El siniestro se produjo el 25 de octubre de 2021, cuando un pino de gran altura colapsó de manera repentina hacia el interior de un lote privado. El impacto del tronco y las ramas provocó roturas severas en el alambrado perimetral, la piscina, la caldera y diversas instalaciones de la vivienda, generando importantes daños materiales que obligaron al damnificado a acudir a los tribunales bonaerenses.
Reclamos ignorados y la trampa del área protegida
Uno de los ejes determinantes que inclinó la balanza en el expediente judicial fue la localización del inmueble: la propiedad se encuentra dentro de una zona declarada área ecológicamente protegida. Bajo esta normativa ambiental estricta, los particulares tienen terminantemente prohibido talar, podar o intervenir sobre el arbolado público por su propia cuenta, quedando expuestos a severas multas y sanciones en caso de hacerlo sin autorización previa.
Durante el proceso, el vecino demostró que había iniciado múltiples expedientes administrativos solicitando una cuadrilla de intervención urgente ante el evidente deterioro del pino. El juez de primera instancia determinó que la inacción municipal configuró una clara falta de servicio, ya que el Estado tenía la potestad y la obligación exclusiva de intervenir para neutralizar un peligro concreto que ya le había sido notificado formalmente.
El insólito argumento del municipio para culpar a la víctima
Al apelar la sentencia dictada en diciembre de 2024, la asesoría letrada de la municipalidad ensayó una llamativa defensa: acusó al propietario de haber mantenido una “actitud pasiva” frente al riesgo. Desde la comuna argumentaron que el hombre conocía el peligro y que habría preferido evitar una posible infracción administrativa antes que podar el árbol por sus propios medios para resguardar sus bienes.
Asimismo, la administración local objetó los montos reconocidos en la demanda, cuestionando los presupuestos de extracción del árbol caído, los honorarios de un ingeniero agrónomo contratado por el particular y la indemnización fijada por el impacto anímico.
Sin embargo, los magistrados de la Cámara Contencioso Administrativo de San Martín rechazaron de plano estos argumentos. El tribunal remarcó que el municipio no puede transferirle al ciudadano las consecuencias de su propia negligencia ni reprocharle haber cumplido con la ley al no retirar el ejemplar sin el permiso oficial correspondiente.
Monto actualizado: cómo se liquidará la indemnización millonaria
La sentencia judicial ratificó la condena integral contra la comuna y determinó que el resarcimiento económico original se divida de la siguiente manera:
- Daños materiales: $5.200.000 destinados a solventar la reconstrucción del alambrado, la piscina, la caldera, las estructuras edilicias dañadas y las tareas de remoción del tronco.
- Daño moral: $2.000.000 fijados para compensar la angustia, el estrés y la zozobra padecida por el propietario ante la destrucción de su patrimonio.
- Costas judiciales: El tribunal impuso que la totalidad de los gastos del juicio queden a cargo de las arcas municipales.
No obstante, los jueces dispusieron un mecanismo de actualización clave para evitar la licuación monetaria del reclamo. El fallo fijó que la suma original de $7,2 millones deberá ajustarse según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec, al que se le adicionará una tasa de interés anual del 6%, computada de manera retroactiva desde el día en que cayó el pino en octubre de 2021 hasta la fecha de efectivo pago.
En pocas palabras
- Vecino damnificado: Advierten sobre riesgo de árbol y sufren destrozos en su propiedad.
- Fallo judicial: Confirman millonaria indemnización a favor del damnificado contra la comuna.
- Actualización de monto: La suma se ajustará por IPC y sumará intereses hasta el pago efectivo.