Durante el proceso, el vecino demostró que había iniciado múltiples expedientes administrativos solicitando una cuadrilla de intervención urgente ante el evidente deterioro del pino. El juez de primera instancia determinó que la inacción municipal configuró una clara falta de servicio, ya que el Estado tenía la potestad y la obligación exclusiva de intervenir para neutralizar un peligro concreto que ya le había sido notificado formalmente.

Advirtió que un pino podía caer sobre su casa, la municipalidad no hizo nada y ahora deberá pagarle más de $7,2 millones (Imagen generada con IA)

El insólito argumento del municipio para culpar a la víctima

Al apelar la sentencia dictada en diciembre de 2024, la asesoría letrada de la municipalidad ensayó una llamativa defensa: acusó al propietario de haber mantenido una “actitud pasiva” frente al riesgo. Desde la comuna argumentaron que el hombre conocía el peligro y que habría preferido evitar una posible infracción administrativa antes que podar el árbol por sus propios medios para resguardar sus bienes.

Asimismo, la administración local objetó los montos reconocidos en la demanda, cuestionando los presupuestos de extracción del árbol caído, los honorarios de un ingeniero agrónomo contratado por el particular y la indemnización fijada por el impacto anímico.

Sin embargo, los magistrados de la Cámara Contencioso Administrativo de San Martín rechazaron de plano estos argumentos. El tribunal remarcó que el municipio no puede transferirle al ciudadano las consecuencias de su propia negligencia ni reprocharle haber cumplido con la ley al no retirar el ejemplar sin el permiso oficial correspondiente.

Monto actualizado: cómo se liquidará la indemnización millonaria

La sentencia judicial ratificó la condena integral contra la comuna y determinó que el resarcimiento económico original se divida de la siguiente manera:

Daños materiales: $5.200.000 destinados a solventar la reconstrucción del alambrado, la piscina, la caldera, las estructuras edilicias dañadas y las tareas de remoción del tronco.

destinados a solventar la reconstrucción del alambrado, la piscina, la caldera, las estructuras edilicias dañadas y las tareas de remoción del tronco. Daño moral: $2.000.000 fijados para compensar la angustia, el estrés y la zozobra padecida por el propietario ante la destrucción de su patrimonio.

fijados para compensar la angustia, el estrés y la zozobra padecida por el propietario ante la destrucción de su patrimonio. Costas judiciales: El tribunal impuso que la totalidad de los gastos del juicio queden a cargo de las arcas municipales.

No obstante, los jueces dispusieron un mecanismo de actualización clave para evitar la licuación monetaria del reclamo. El fallo fijó que la suma original de $7,2 millones deberá ajustarse según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec, al que se le adicionará una tasa de interés anual del 6%, computada de manera retroactiva desde el día en que cayó el pino en octubre de 2021 hasta la fecha de efectivo pago.