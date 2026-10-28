¿Qué hay que hacer cuando se salta la térmica de casa?

Cuando esto pasa, no hay que subir la llave de inmediato sin antes revisar todo.

¿Cómo funciona una térmica de luz? Básicamente, sus mecanismos internos están diseñados para interrumpir el paso de electricidad de manera automática. Tienen un proyector térmico que reacciona ante sobrecargas y una bobina magnética que actúa frente a cortocircuitos. En ambos casos, la llave salta y la luz se corta.

¿Por qué salta la térmica de luz de la casa?

Generalmente, la térmica de una casa o de cualquier edificio salta porque hay demasiados aparatos de alto consumo conectados al mismo tiempo en un mismo circuito. Por ejemplo, la pava eléctrica, el lavarropas y el aire acondicionado, todo al mismo tiempo. El mecanismo térmico se calienta y se corta la luz.

Otra causa puede ser un cortocircuito. Cuando los cables de fase y neutro se tocan de forma directa porque hay un cable pelado o se rompe algún aparato, la protección magnética corta la energía al instante.

La térmica puede saltar por varias razones.

Cuando algún electrodoméstico tiene una falla en el motor, como una resistencia quemada, la térmica salta; apenas enciendes el aparato.

El problema también puede estar en la térmica en sí y no en los paratos o circuitos de luz. Cuando pasa el tiempo, los contactos internos se desgastan y pierden fuerza, haciendo que la llave salte incluso cuando los consumos son normales y estables.

¿Qué hay que hacer cuando la térmica salta?

Cuando la térmica salta por algún problema de luz o electricidad, lo primero que hay que hacer es desconectar los electrodomésticos que estabas usando en ese momento o los de alto consumo y no subir la palanca inmediatamente.

Acércate al tablero eléctrico y verifica si lo que está bajo es la llave térmica o el disyuntor diferencial.

Si el problema no se resuelve, llama a un electricista.

Sube la térmica luego de revisar los aparatos de la casa y, si se mantiene arriba la luz, vuelve seguramente; el problema está resuelto. Si la térmica se corta de inmediato y se baja, puede que exista un cortocircuito en alguna parte y hay que llamar a un electricista.

Nunca cambies la térmica por una de mayor amperaje, no trabes la palanca a la fuerza para obligarla a quedarse arriba y no insistan en levantarla varias veces seguidas. Un detalle a tener en cuenta: cuando la luz se corta en casa y la térmica está en su lugar, probablemente el problema sea externo.