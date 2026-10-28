Encontraron lingotes de oro enterrados en su casa, pero años después la Justicia tomó una decisión inesperada

El jardín todavía guardaba mucho más. En 2013 aparecieron otros 22 lingotes y en total eran 28 barras de oro, cuyo valor se acercaba al millón de euros. Parecía el final perfecto: habían comprado una casa sin saber que los esperaba una fortuna capaz de pagar mucho más que esa vivienda.

Todo cambió por una decisión de la Justicia

Sin embargo, varias operaciones financieras inusuales llamaron la atención del organismo francés encargado de detectar movimientos relacionados con el lavado de dinero. Durante la investigación, los propietarios explicaron de dónde procedía el oro y fue entonces cuando la historia llegó a oídos de la viuda del hombre que les había vendido la casa y de sus ocho hijos.

Habían comprado una casa construida sobre una herencia que alguien olvidó desenterrar.

La familia reclamó inmediatamente los lingotes al decir que el oro había pertenecido a los padres del antiguo propietario, quienes habían construido la vivienda y disfrutado de una posición económica cómoda como para adquirirlo. Los nuevos dueños respondieron con un argumento aparentemente sencillo: la casa y el terreno eran suyos.

El oro había sido encontrado dentro de su jardín. Por tanto, también debía pertenecerles. El caso llegó a los tribunales y la legislación francesa establece que un tesoro encontrado dentro de una propiedad pertenece al dueño del terreno. Pero existe una condición decisiva: debe tratarse de un objeto oculto cuyo propietario no pueda ser identificado.

Entonces comprar el terreno no significaba comprar automáticamente una fortuna escondida. En 2015, el tribunal ordenó al matrimonio devolver el oro y el dinero obtenido con las ventas. La pareja apeló y los jueces rechazaron el recurso, así que debieron entregar los cinco lingotes que todavía conservaba y devolver aproximadamente 642.000 euros obtenidos por la venta de los otros 23.