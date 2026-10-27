Minería: Nación aprobó el RIGI para otro millonario proyecto de cobre y oro en la cordillera

Los alcances de la inversión de Agua Rica bajo el RIGI

El desarrollo minero se sitúa en las cercanías de Andalgalá y se proyecta como una de las operaciones cupríferas de mayor envergadura del país. Según el plan de explotación presentado ante las autoridades, la mina cuenta con una vida útil estipulada en 23 años para la extracción de cobre.

Se proyecta el inicio de obras en 2027 y la operación comercial en 2031, con creación de hasta 8.200 empleos. (Foto ilustrativa)

Durante ese lapso de actividad, se proyecta procesar más de 780 millones de toneladas de material. Los cálculos técnicos de la operadora estiman una extracción global acumulada de 3,45 millones de toneladas de cobre y cerca de 2,33 millones de onzas de oro a lo largo de las más de dos décadas de explotación sostenida.

A esa oferta se sumarán volúmenes significativos de plata y concentrado de molibdeno, insumos críticos para la industria siderúrgica y tecnológica internacional. Los productos terminados tendrán como destino prioritario los canales de exportación portuaria.

La resolución ministerial establece que los organismos recaudadores como ARCA generarán una identificación tributaria especial para el vehículo del proyecto. En simultáneo, el Banco Central adecuará las normativas para autorizar el esquema de beneficios cambiarios.

Puntos del cronograma oficial y las metas de empleo en el RIGI

El calendario informado por la compañía y validado por la Subsecretaría de Desarrollo Minero prevé una etapa preliminar de ingeniería antes del movimiento masivo de tierras. El inicio formal de las obras de construcción está fijado para noviembre de 2027, tras completar la etapa de ingeniería.

La fase constructiva demandará cuatro años de trabajo ininterrumpido en la zona cordillerana. Si se cumplen los plazos establecidos en el plan de negocios, la puesta en marcha comercial de la planta de molienda y flotación ocurrirá en octubre de 2031, marcando el inicio de la operación comercial.

En materia de ocupación laboral, la documentación anexada al expediente calcula la creación de hasta 8.200 puestos de trabajo entre directos e indirectos durante el pico de las obras y su posterior explotación. El flujo de operarios movilizará servicios logísticos, hotelería y transporte en la región del Noroeste argentino.

Desarrollo de proveedores y compromisos de control del RIGI

La normativa nacional impone reglas estrictas respecto a la participación de la cadena de valor local para mantener los beneficios. En ese apartado, la firma declaró que el 54% de los fondos asignados a contratistas y obras civiles será cubierto por proveedores locales.

Esa cifra supera con amplitud el piso legal del 20% que exige la reglamentación del régimen para este tipo de iniciativas de infraestructura y extracción. La Secretaría de Minería y la Dirección Nacional de Inversiones realizarán auditorías periódicas para monitorear el cronograma de inversiones.