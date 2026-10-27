A un año y medio de asumir, desplazaron al Nº1 de la Regional Cuyo de Aduana que funciona en Mendoza

A un año y medio de haber quedado al frente de la Regional Cuyo con sede en Mendoza, la Dirección de Aduanas desplazó a su responsable, Mauro Falvella. Lo reemplazará Mercedes Ordóñez, que como su antecesor llega de Buenos Aires.
Ordóñez es la segunda mujer en ocupar la máxima responsabilidad en la órbita de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero). En julio de 2025 el Gobierno había ungido a la mendocina Sandra Reichel en la regional Mendoza de la ex AFIP.
"Es una funcionaria de carrera", respondieron desde Aduana a la consulta de Diario UNO sobre el motivo del cambio y la nueva titular, que es licenciada en comercio exterior y viene de liderar el Departamento de Coordinación Estratégica Aduanera.
Lo cierto es que en lo que va de la gestión Milei la Aduana va por su segundo cambio y tercer funcionario a cargo. Javier Drake había asumido en enero de 2024 y le dejó su lugar en marzo del 2025 al ahora desplazado Falvella.
Falvella había asumido como nº1 de la nueva Aduana Cuyo con la consigna de ponerla en marcha. Recuperar la estructura regional era un viejo pedido del sector exportador, ya que durante años la operatoria dependió de la unidad de Córdoba.
El por qué del cambio en Aduanas
A la espera de la llegada de Ordóñez a Mendoza y aunque oficialmente se evitó dar explicaciones sobre el cambio, quienes conocen sobre la dinámica del organismo admiten que la salida del funcionario era algo que se venía venir.
Salvo una prueba piloto de "control remoto" sin personal de Aduana para exportaciones en planta, el ex 1 en Cuyo no logró lo que todos piden: un control fronterizo más ágil y eficaz de cargas y mercadería hacia y desde Chile y asípara morigerar las archiconocidas demoras en el tránsito.
Para Ricardo Squartini, secretario de Aprocam (Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza) "al margen de que ya no dependemos de Córdoba, todo sigue igual. Para que hayan mejoras se necesita invertir y las inversiones son cero".
En tiempos de ajuste ¿puede Córdoba volver a absorber la Regional Cuyo como en otra época? "La región ha crecido mucho en volumen de cargas. De ser así el gobernador debería intervenir, como lo hizo para que Mendoza recuperara la Regional Cuyo", analizó el dirigente empresario.
En pocas palabras
- Aduana Mendoza: desplazaron a Mauro Falvella, titular de la Aduana Regional Cuyo.
- Reemplazo: Mercedes Ordóñez, licenciada en comercio exterior, asume la dirección.
- Motivo del cambio: Falvella no habría cumplido el objetivo de agilizar el control fronterizo de cargas.