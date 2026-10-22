La Aduana subastará 51 bicicletas de alta gama en Mendoza: cómo participar del remate online

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Aduana de Mendoza, oficializó la autorización para llevar a cabo una nueva subasta pública de mercaderías que permanecían retenidas y en situación de secuestro bajo disponibilidad jurídica. La medida, formalizada en el Boletín Nacional, busca descongestionar los depósitos locales, resguardar la renta fiscal y reducir los costos de almacenamiento.
Las mercaderías alcanzadas por este proceso fueron previamente verificadas, clasificadas y aforadas por los equipos técnicos. Quienes deseen conocer en detalle el catálogo de bienes, sus valores de base, especificaciones y fotografías, podrán consultarlos directamente en la plataforma web oficial de subastas del Banco Ciudad. Asimismo, los lotes estarán exhibidos de forma presencial en la sede aduanera ubicada en calle Peltier 721, de la Ciudad de Mendoza.
Fecha confirmada y modalidad de participación
El remate se llevará a cabo bajo la modalidad 100% electrónica el próximo jueves 19 de noviembre de 2026. Para participar, los interesados deberán registrarse previamente como usuarios en la web de remates de la entidad bancaria y cumplir con las condiciones fijadas para la oferta de cada lote.
"El presente acto coadyuva al cumplimiento de uno de los objetivos de la Dirección General de Aduanas en materia de descongestionamiento de los depósitos y resguardo de la renta fiscal", señala el texto oficial firmado por el jefe del Departamento Aduana de Mendoza, Juan Daniel Sergio Tapia.
Qué marcas y modelos de bicicletas están en el catálogo
El anexo oficial de la Dirección General de Aduanas (ARCA) detalla un lote de 51 rodados secuestrados por infracción al Código Aduanero que saldrán a la venta de forma individual. Entre las opciones disponibles se destacan:
- Trek: es la marca con mayor presencia en la lista. Incluye modelos muy buscados como Marlin 4, Marlin 5 y Marlin 7 (con valores base de entre $7.070 y $16.500), además de las líneas X-Caliber 7, X-Caliber 8 y Superfly 9.8 XT.
- Specialized: figuran unidades del modelo Demo 8 (con base en $25.245) y dos versiones de montaña Stump Jumper (tasadas en $43.475 cada una).
- Otras marcas destacadas: se incluyen bicicletas de carrera y mountain bike de fabricantes como Cannondale (Trail 6 a $8.820), Norco (Revolver C9.3 a $64.472), GT (M3030 a $3.524), Merida, Oxford y Supercycle.
- Los extremos del remate: la cotización más accesible corresponde al lote 11, una bicicleta infantil Motobike Hyper rodado 16 con una base de $1.908. En el otro extremo, el vehículo más costoso del catálogo es una bicicleta eléctrica Pinarello Nytro T700, cotizada con una base de $539.460.
Comercialización y marco normativo
La comercialización de estos bienes retenidos por la Ley 22.415 (Código Aduanero) se enmarca en un convenio de colaboración vigente entre la administración fiscal y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Esta alianza permite operar todo el proceso de licitación y adjudicación de manera remota a nivel nacional.
Los bienes se venderán "en el estado en que se encuentran y exhiben", por lo que los organizadores recomiendan a los potenciales compradores revisar los catálogos con anticipación e inspeccionar las muestras de forma previa a la fecha de la puja online.
En pocas palabras
- Aduana subastará: 51 bicicletas de alta gama decomisadas, bajo la modalidad 100% electrónica.
- Participación online: el remate se realizará el jueves 19 de noviembre de 2026 a través de la plataforma web del Banco Ciudad, previa registración.
- Marcas destacadas: incluye modelos de Trek, Specialized, Cannondale, Norco, GT y Pinarello, con valores que van desde $1.908 hasta $539.460.