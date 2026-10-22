La Aduana subastará 51 bicicletas de alta gama en Mendoza: cómo participar del remate online

La subasta se realizará de manera 100% virtual a través del portal de remates del Banco Ciudad, previa inscripción de los interesados.

"El presente acto coadyuva al cumplimiento de uno de los objetivos de la Dirección General de Aduanas en materia de descongestionamiento de los depósitos y resguardo de la renta fiscal", señala el texto oficial firmado por el jefe del Departamento Aduana de Mendoza, Juan Daniel Sergio Tapia.

Qué marcas y modelos de bicicletas están en el catálogo

El anexo oficial de la Dirección General de Aduanas (ARCA) detalla un lote de 51 rodados secuestrados por infracción al Código Aduanero que saldrán a la venta de forma individual. Entre las opciones disponibles se destacan:

Trek: es la marca con mayor presencia en la lista. Incluye modelos muy buscados como Marlin 4, Marlin 5 y Marlin 7 (con valores base de entre $7.070 y $16.500), además de las líneas X-Caliber 7, X-Caliber 8 y Superfly 9.8 XT.

es la marca con mayor presencia en la lista. Incluye modelos muy buscados como (con valores base de entre $7.070 y $16.500), además de las líneas Specialized: figuran unidades del modelo Demo 8 (con base en $25.245) y dos versiones de montaña Stump Jumper (tasadas en $43.475 cada una).

figuran unidades del (con base en $25.245) y dos versiones de montaña (tasadas en $43.475 cada una). Otras marcas destacadas: se incluyen bicicletas de carrera y mountain bike de fabricantes como Cannondale (Trail 6 a $8.820), Norco (Revolver C9.3 a $64.472), GT (M3030 a $3.524), Merida, Oxford y Supercycle.

se incluyen bicicletas de y de fabricantes como (Trail 6 a $8.820), (Revolver C9.3 a $64.472), (M3030 a $3.524), y Los extremos del remate: la cotización más accesible corresponde al lote 11, una bicicleta infantil Motobike Hyper rodado 16 con una base de $1.908. En el otro extremo, el vehículo más costoso del catálogo es una bicicleta eléctrica Pinarello Nytro T700, cotizada con una base de $539.460.

Las bicicletas de la marca Trek encabezan la lista del catálogo oficial con modelos de montaña como las líneas Marlin y X-Caliber. Imagen ilustrativa

Comercialización y marco normativo

La comercialización de estos bienes retenidos por la Ley 22.415 (Código Aduanero) se enmarca en un convenio de colaboración vigente entre la administración fiscal y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Esta alianza permite operar todo el proceso de licitación y adjudicación de manera remota a nivel nacional.

Los rodados decomisados saldrán a la venta de forma individual bajo las condiciones fijadas en el anexo de la disposición oficial. Imagen ilustrativa

Los bienes se venderán "en el estado en que se encuentran y exhiben", por lo que los organizadores recomiendan a los potenciales compradores revisar los catálogos con anticipación e inspeccionar las muestras de forma previa a la fecha de la puja online.