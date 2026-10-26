¿Efecto Lula?: El dólar a $1.560 y el riesgo país a 775 puntos batieron otro récord

La reelección de Lula Da Silva en Brasil sacudió los mercados. Con un riesgo país que trepó este lunes 26 a 755 puntos, las acciones argentinas en Wall Street (ADRs) sufrieron caídas del9%, y el dólar cerró a $1.560, nuevo récord del año.
Fue la cotización a la que llegó la divisa norteamericana en la pizarra del Banco Nación, tras sumar $10 (0,65%). Aunque en algunos bancos provinciales llegó a superar los $1.570 y hasta los $1.580 para la venta.
Por su parte, el dólar blue escaló en la misma medida. Pero le permitió cerrar en $1.575, otro pico en lo que va de 2026, al cabo de una rueda en la que todas las cotizaciones treparon fuerte.
De hecho, el dólar mayorista creció $11 para promediar los $1.541, su máximo precio desde enero. Al mismo tiempo, el dólar tarjeta mantuvo crispados a quienes tienen pagos en esa moneda: $2.038, $16 más que el viernes 23.
Pero entre los paralelos financieros estuvo la mayor suba. Es que mientras el dólar MEP o Bolsa ascendió 0,90% y superó los $1.574, el dólar CCL (Contado con Liquidación) cerró al borde de los $1.682, producto de un alza de 1,74%.
Acciones abajo, riesgo país arriba
El contagio se produjo en un escenario de extrema volatilidad en la Bolsa de San Pablo, que debió dejar de operar al inicio de la rueda ante caídas del Bovespa de más de 17% y una devaluación del real que superó 11% .
A su vez, la reacción de los inversores ante el nuevo panorama político en la mayor economía del bloque con el triunfo de Lula se palpó en los bonos soberanos argentinos en dólares, que sufrieron retrocesos superiores a 1%.
Eso impulsó la suba del riesgo país: el indicador que mide JPMorgan llegó a 755 puntos básicos. Ni más ni menos que 45 puntos arriba del viernes, cuando había llegado a 710 pb.
Las cotizaciones de las firmas argentinas en Nueva York se negociaron con fuertes bajas desde el premarket. Las mayores pérdidas fueron encabezadas por Mercado Libre (-8,8%), Banco Supervielle (-8,1%) y BBVA (-7,8%).
En pocas palabras
- Dólar y Riesgo País: el dólar marcó un nuevo récord a $1.560 y el riesgo país escaló a 775 puntos.
- Reelección de Lula: el triunfo de Lula Da Silva en Brasil generó volatilidad en los mercados financieros.
- Impacto en ADRs: las acciones argentinas en Wall Street (ADRs) sufrieron caídas de hasta 9%.