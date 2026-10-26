¿Efecto Lula?: El dólar a $1.560 y el riesgo país a 775 puntos batieron otro récord

De hecho, el dólar mayorista creció $11 para promediar los $1.541, su máximo precio desde enero. Al mismo tiempo, el dólar tarjeta mantuvo crispados a quienes tienen pagos en esa moneda: $2.038, $16 más que el viernes 23.

Hubo muchas novedades con el dólar en el inicio de esta semana.

Pero entre los paralelos financieros estuvo la mayor suba. Es que mientras el dólar MEP o Bolsa ascendió 0,90% y superó los $1.574, el dólar CCL (Contado con Liquidación) cerró al borde de los $1.682, producto de un alza de 1,74%.

Acciones abajo, riesgo país arriba

El contagio se produjo en un escenario de extrema volatilidad en la Bolsa de San Pablo, que debió dejar de operar al inicio de la rueda ante caídas del Bovespa de más de 17% y una devaluación del real que superó 11% .

A su vez, la reacción de los inversores ante el nuevo panorama político en la mayor economía del bloque con el triunfo de Lula se palpó en los bonos soberanos argentinos en dólares, que sufrieron retrocesos superiores a 1%.

Eso impulsó la suba del riesgo país: el indicador que mide JPMorgan llegó a 755 puntos básicos. Ni más ni menos que 45 puntos arriba del viernes, cuando había llegado a 710 pb.

Las cotizaciones de las firmas argentinas en Nueva York se negociaron con fuertes bajas desde el premarket. Las mayores pérdidas fueron encabezadas por Mercado Libre (-8,8%), Banco Supervielle (-8,1%) y BBVA (-7,8%).