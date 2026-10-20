Subió el dólar: los bancos anticiparon cuál será el precio del billete norteamericano este miércoles 21 de octubre

Esta semana el dólar ha mostrado una tendencia hacia arriba, por lo que las expectativas del mercado se dirigen hacia donde puede ir este miércoles y en caso de seguir subiendo, cuál será el nuevo precio. No obstante, ya se sabe cuál será el valor de largada.

En tanto, el dólar blue también continuó con su tendencia alcista e incluso incrementó su brecha con respecto al dólar oficial. Según confirmaron las cuevas, en el inicio de la jornada de ese miércoles se va a vender a $1.570.