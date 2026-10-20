Subió el dólar: los bancos anticiparon cuál será el precio del billete norteamericano este miércoles 21 de octubre

Esta semana el dólar ha mostrado una tendencia hacia arriba, por lo que las expectativas del mercado se dirigen hacia donde puede ir este miércoles y en caso de seguir subiendo, cuál será el nuevo precio. No obstante, ya se sabe cuál será el valor de largada.
En tanto, el dólar blue también continuó con su tendencia alcista e incluso incrementó su brecha con respecto al dólar oficial. Según confirmaron las cuevas, en el inicio de la jornada de ese miércoles se va a vender a $1.570.
El precio del dólar en cada banco este miércoles 21 de octubre
Según lo confirmado por cada uno de los bancos, este será el precio que tendrá el dólar este miércoles cuando arranquen las actividades cambiarias:
- Banco Nación: $1.545
- Banco Galicia: $1.540
- Banco ICBC: $1.545
- Banco BBVA: $1.555
- Banco Supervielle: $1.552
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.540
- Banco Patagonia: $1.545
- Banco Hipotecario: $1.539
- Banco Santander: $1.545
- Brubank: $1.535
- Banco Credicoop: $1.545
- Banco Macro: $1.550
- Banco Piano: $1.540
- Banco de Comercio: $1.540
Hasta qué precio puede llegar el dólar en noviembre
Tras conocerse el dato oficial del Indec sobre la inflación de septiembre (1,93%), el Banco Central definió el sendero de ajuste para noviembre de 2026. Con esta actualización, el techo de la banda cambiaria llegará a los $1.989,12 sobre la última jornada hábil de ese mes, fijando el valor máximo del dólar que tolera el esquema antes de activar la intervención estatal.
En pocas palabras
- Suba del dólar: Los bancos argentinos confirmaron el precio del billete norteamericano para el miércoles 21 de octubre.
- Dólar blue: Continuó su tendencia alcista y se vendía a $1.570 al inicio de la jornada.
- Proyección noviembre: Se fijó el techo de la banda cambiaria en $1.989,12 para fines de noviembre de 2026.