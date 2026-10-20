El dólar blue volvió a tocar su récord y amplió hasta 3% la brecha con el oficial

Por segunda rueda consecutiva el mercado cambiario estuvo sometido a una inercia alcista. Este martes 20 de octubre nuevamente las cotizaciones del dólar fueron en aumento, sobre todo los paralelos financieros y un dólar blue que al alcanzar su récord de $1.570 para la venta volvió a extender la brecha con el precio oficial.
Durante la jornada, el dólar informal sumó otros $10 y se consolidó como el más caro luego del dólar tarjeta. Justamente, el dólar de referencia para consumos en el exterior y en moneda extranjera trepó 0,20% y cerró a $2.015,55, incluido el recargo impositivo de 30% a cuenta de Ganancias.
Por su parte, el dólar minorista subió $5 que lo llevaron a venderse en $1.545 en la pizarra del Banco Nación. Un valor de llamativa paridad con otros bancos, salvo algunos de los provinciales en los cuales llegó a superar los $1.555.
De esa forma, la brecha se expandió a $25, la máxima registrada el último mes en el mercado. Según los analistas, una dinámica que reflejó un resurgir de la demanda tanto por parte de los ahorristas como de empresas por dolarizar sus activos como cobertura.
Los financieros y la brecha entre dólar blue y mayorista
Los dólares financieros acompañaron el clima general de demanda, y operaron cerca del blue. El dólar MEP (o bolsa) se negoció en torno a los $1.546 para su venta, y así fue el de mayor incremento (1,82%), mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) se posicionó por encima de la barrera de los $1.632,96 luego de escalar más de $10.
Como consecuencia de este reacomodamiento alcista en los circuitos alternativos, la brecha cambiaria entre el oficial y el dólar blue se mantuvo contenida pero firme en la zona de 3%, un nivel que continúa monitoreado de cerca por el equipo económico en su estrategia de absorción de pesos y regulación de la liquidez.
A propósito, en el mercado mayorista la divisa se movió dentro de las nuevas bandas cambiarias. El Banco Central fijó el nuevo piso en $716,31 y el techo o banda máxima para una eventual intervención en $1.940,39.
Con todo, el organismo aflojó un tanto su posición compradora de divisas. Mientras tanto, las reservas mantienen una curva descendente y se acercan de a poco a los U$S50 mil millones.
En pocas palabras
- Dólar blue: marcó un nuevo récord de venta a $1.570, ampliando la brecha con el oficial.
- Mercado cambiario: suba generalizada en cotizaciones paralelas y financieras por mayor demanda.
- Brecha cambiaria: se ubicó en torno al 3% entre el oficial y el dólar blue.