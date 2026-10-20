El dólar blue volvió a tocar su récord y amplió hasta 3% la brecha con el oficial

De esa forma, la brecha se expandió a $25, la máxima registrada el último mes en el mercado. Según los analistas, una dinámica que reflejó un resurgir de la demanda tanto por parte de los ahorristas como de empresas por dolarizar sus activos como cobertura.

Los financieros y la brecha entre dólar blue y mayorista

Los dólares financieros acompañaron el clima general de demanda, y operaron cerca del blue. El dólar MEP (o bolsa) se negoció en torno a los $1.546 para su venta, y así fue el de mayor incremento (1,82%), mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) se posicionó por encima de la barrera de los $1.632,96 luego de escalar más de $10.

Como consecuencia de este reacomodamiento alcista en los circuitos alternativos, la brecha cambiaria entre el oficial y el dólar blue se mantuvo contenida pero firme en la zona de 3%, un nivel que continúa monitoreado de cerca por el equipo económico en su estrategia de absorción de pesos y regulación de la liquidez.

A propósito, en el mercado mayorista la divisa se movió dentro de las nuevas bandas cambiarias. El Banco Central fijó el nuevo piso en $716,31 y el techo o banda máxima para una eventual intervención en $1.940,39.

Con todo, el organismo aflojó un tanto su posición compradora de divisas. Mientras tanto, las reservas mantienen una curva descendente y se acercan de a poco a los U$S50 mil millones.