El Riesgo País de la Argentina experimentó otra fuerte suba este martes y llegó a los 710 puntos básicos, tras ese máximo promedio una suba de 1,5% para quedar en 689. El indicador elaborado por el banco JP Morgan trepó tras una jornada negativa para los bonos soberanos en dólares, que registraron bajas pronunciadas tanto en la plaza local como en Wall Street.
El riesgo país llegó a superar los 700 puntos tras una nueva caída de los bonos
El indicador de JP Morgan volvió a trepar por la baja de los títulos soberanos en dólares y el clima de incertidumbre en los mercados financieros
La tendencia bajista afectó a los títulos de la deuda pública en forma generalizada. Las principales caídas se observaron en los papeles de plazo intermedio y largo, con retrocesos que se profundizaron hacia el cierre de las operaciones financieras del día.
Especialistas del sector atribuyen este escenario a una combinación de factores locales e internacionales. Entre las variables externas incide la volatilidad de los mercados globales, mientras que en el plano interno persisten las dudas sobre la acumulación de reservas internacionales.
El incremento del indicador afecta las condiciones de financiamiento para el Estado y las empresas privadas. Con un nivel por encima de los 700 puntos, el acceso al crédito internacional continúa restringido debido al elevado costo del capital implícito en las tasas actuales.
Factores clave detrás del alza del riesgo país
Analistas de la city porteña señalaron que la presión vendedora sobre los activos argentinos se intensificó durante las últimas rondas operativas. Las ventas afectaron particularmente a la serie de títulos Globales bajo ley extranjera, que mostraron descensos superiores al 2%.
Los inversores mantienen cautela respecto de los próximos vencimientos de deuda y el esquema cambiario. La falta de compras sustanciales de divisas por parte del Banco Central genera preocupación sobre la capacidad de pago a mediano plazo, lo que repercute directamente en la cotización de los títulos públicos.
A nivel internacional, el fortalecimiento del dólar a nivel global y el repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos ejercieron una presión adicional sobre los mercados emergentes. Esta coyuntura restó atractivo a los instrumentos de mayor riesgo crediticio.
En pocas palabras
- Riesgo país: el indicador superó los 700 puntos tras la caída de los bonos soberanos.
- Factores: incertidumbre local, clima financiero global y dudas sobre reservas internacionales.
- Consecuencia: afecta las condiciones de financiamiento para el Estado y empresas.