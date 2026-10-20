El riesgo país llegó a superar los 700 puntos tras una nueva caída de los bonos

Los bonos soberanos argentinos no repuntan y repercuten en el Riesgo País.

El incremento del indicador afecta las condiciones de financiamiento para el Estado y las empresas privadas. Con un nivel por encima de los 700 puntos, el acceso al crédito internacional continúa restringido debido al elevado costo del capital implícito en las tasas actuales.

Factores clave detrás del alza del riesgo país

Analistas de la city porteña señalaron que la presión vendedora sobre los activos argentinos se intensificó durante las últimas rondas operativas. Las ventas afectaron particularmente a la serie de títulos Globales bajo ley extranjera, que mostraron descensos superiores al 2%.

Los inversores mantienen cautela respecto de los próximos vencimientos de deuda y el esquema cambiario. La falta de compras sustanciales de divisas por parte del Banco Central genera preocupación sobre la capacidad de pago a mediano plazo, lo que repercute directamente en la cotización de los títulos públicos.

A nivel internacional, el fortalecimiento del dólar a nivel global y el repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos ejercieron una presión adicional sobre los mercados emergentes. Esta coyuntura restó atractivo a los instrumentos de mayor riesgo crediticio.