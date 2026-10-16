La semana cerró con todos los tipos de dólar arriba y otra suba del riesgo país

El riesgo país de Argentina elaborado por el JP Morgan subió este viernes 16 de octubre, ubicándose entre los 629 y 641 puntos básicos. A diferencia de la ronda previa, cuando había subido con un dólar en descenso, esta vez coincidieron.

Así el indicador que encarece el crédito en el exterior encadenó su séptima rueda consecutiva al alza, en parte por la suba del barril de petróleo que cruzó la barrera de los U$S110.

El riesgo país volvió a subir y tocó los 641 puntos básicos

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

En tanto, el dólar mayorista también trepó, en su caso 0,33% y volvió a acercarse a la zona de $1.520. Concretamente, tocó los $1.518, con lo cual superó el promedio entre las bandas cambiarias.

Durante la jornada, el Banco Central ajustó la banda o piso en $717,90, y el techo o banda máxima de intervención en $1.936,17. Sin embargo, las reservas, que habían superado los U$S50.700 millones en la semana, volvieron a bajar hasta cerca de U$S40.720.

Al mismo tiempo, los paralelos financieros tuvieron comportamientos dispares. Mientras el MEP o Bolsa se mantuvo en $1.539,43 promedio en venta, el dólar CCL (Contado con Liquidación) creció 0,40%.

Con esa dinámica llegó a rozar los $1.626, lo que muestra que la tendencia de las empresas por hacerse de activos en dólares en el exterior persiste.