La semana cerró con todos los tipos de dólar arriba y otra suba del riesgo país

En medio de la conflictividad internacional y la incertidumbre local, un mercado ciclotímico cerró la semana con subas. Tanto el dólar oficial como el blue recuperaron lo perdido, y subió otra vez el riesgo país, hasta los 641 puntos básicos.
Los altibajos se notan respecto a la rueda previa. El jueves tanto el dólar blue como el oficial habían ido a la baja en $5, y este viernes sumaron $10 en el circuito informal ($1.555) y $5 ($1.535 en Banco Nación) respectivamente.
A su vez, el dólar tarjeta, indicador para pagos de consumos en moneda extranjera, alcanzó los $2.006,87 con el 30% de recargo impositivo. Fue producto de un alza de 0,14% promedio.
El riesgo país de Argentina elaborado por el JP Morgan subió este viernes 16 de octubre, ubicándose entre los 629 y 641 puntos básicos. A diferencia de la ronda previa, cuando había subido con un dólar en descenso, esta vez coincidieron.
Así el indicador que encarece el crédito en el exterior encadenó su séptima rueda consecutiva al alza, en parte por la suba del barril de petróleo que cruzó la barrera de los U$S110.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
En tanto, el dólar mayorista también trepó, en su caso 0,33% y volvió a acercarse a la zona de $1.520. Concretamente, tocó los $1.518, con lo cual superó el promedio entre las bandas cambiarias.
Durante la jornada, el Banco Central ajustó la banda o piso en $717,90, y el techo o banda máxima de intervención en $1.936,17. Sin embargo, las reservas, que habían superado los U$S50.700 millones en la semana, volvieron a bajar hasta cerca de U$S40.720.
Al mismo tiempo, los paralelos financieros tuvieron comportamientos dispares. Mientras el MEP o Bolsa se mantuvo en $1.539,43 promedio en venta, el dólar CCL (Contado con Liquidación) creció 0,40%.
Con esa dinámica llegó a rozar los $1.626, lo que muestra que la tendencia de las empresas por hacerse de activos en dólares en el exterior persiste.
En pocas palabras
- Dólar y Riesgo País: El dólar minorista y blue subieron, mientras el riesgo país sumó su séptima alza consecutiva, alcanzando 641 puntos.
- Dolarización de carteras: Los dólares financieros mostraron comportamientos dispares, con el CCL rozando los $1.626, reflejando la persistencia de empresas en buscar activos en el exterior.
- Reservas en descenso: Las reservas del Banco Central cayeron hasta cerca de U$S40.720 millones, a pesar de que el dólar mayorista se acercó a los $1.520.