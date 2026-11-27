El recorrido muestra hasta qué punto cambió el humor financiero. A comienzos de noviembre el riesgo país todavía estaba por debajo de los 800 puntos. El 11 de noviembre se ubicaba en 852, llegó a rondar los 829 en los días siguientes y el 18 estaba en 848. A partir de allí comenzó la aceleración: el 20 cerró en 1070 puntos, el 24 tocó un máximo de 1094 y durante la semana llegó a superar los 1100 en las mediciones intradiarias. Hoy volvió a 960 unidades.

Riesgo país en noviembre de 2026 Evolución en puntos (EMBI+) hasta el rebote a 960 unidades

El mercado dejó de mirar solo el equilibrio fiscal

El principal cambio durante noviembre fue que el mercado empezó a poner el foco sobre una pregunta más incómoda: cómo hará la Argentina para conseguir los dólares necesarios para atravesar 2027.

La discusión ya no pasa solamente por el resultado fiscal. Las dudas se concentraron en las reservas, los vencimientos de deuda en dólares y la capacidad de recuperar el acceso al financiamiento voluntario. A eso se sumó un escenario cambiario más exigente, con el dólar mayorista acercándose a los 1.600 pesos y los dólares financieros ampliando su brecha.

La presión se trasladó primero a los activos argentinos. Los bonos soberanos en dólares (títulos de deuda emitidos por el Estado nacional en moneda estadounidense) acumularon fuertes pérdidas durante el mes y llegaron a registrar bajas de hasta 4% en una sola rueda. Para el 25 de noviembre, los Globales acumulaban caídas superiores al 12% en el mes y de más del 18% en el año.

El resultado fue un aumento del costo financiero. Con el riesgo país nuevamente por encima de los 1.000 puntos, las tasas implícitas de la deuda volvieron a ubicarse en niveles que complican cualquier escenario de refinanciamiento en el mercado internacional. El AL30 llegó a mostrar una TIR cercana al 16,6%, mientras que el GD30 rondó el 14,7%.

Dólar, bonos y acciones: deterioro transversal

El salto del riesgo país tampoco ocurrió aislado. Durante noviembre se produjo un movimiento simultáneo entre los distintos activos argentinos. La salida de bonos y acciones empezó a trasladarse al mercado cambiario y el dólar comenzó a reflejar parte de esa búsqueda de cobertura.

El dólar mayorista pasó de la zona de 1.550 pesos a rozar los 1.600 pesos, mientras que el CCL se ubicó cerca de 1.800 pesos y el blue llegó a operar en torno a 1.675/1690 pesos. El mercado también comenzó a incorporar una presión adicional por el cierre de mes y por la cobertura vinculada a instrumentos dólar linked.

Foto: Noticias Argentinas

En acciones, el comportamiento fue igualmente irregular. El Merval llegó a ubicarse por debajo de los 81.000 puntos en una de las ruedas de mayor presión, aunque luego consiguió recuperar terreno. El rebote del 24 de noviembre, con una suba de 2,7% en pesos, mostró que todavía existe demanda por activos argentinos, pero no alcanzó para revertir el deterioro de los bonos.

Lo externo amplificó la vulnerabilidad

El escenario internacional tampoco ayudó. La posibilidad de una política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal, las dudas sobre las valuaciones vinculadas a inteligencia artificial y la volatilidad de Wall Street golpearon a los mercados emergentes.

Brasil agregó otro foco de tensión. La depreciación del real, que llegó a acercarse a los 6 reales por dólar, aumentó la presión sobre la competitividad argentina y sumó incertidumbre regional; aunque en el pulso de los mercados este viernes también pesó el alivio regional tras la designación de Luiz Carlos Trabuco como ministro de Economía en Brasil -una figura vista con confianza por los inversores- y señales de ajuste que dieron aire a los activos vecinos. Sin embargo, el deterioro de noviembre no puede explicarse solamente por factores externos.

La lectura que se repitió entre los analistas consultados durante el mes fue que los shocks internacionales encontraron a la Argentina con vulnerabilidades propias. La caída de los bonos, el aumento del riesgo país y la presión cambiaria se retroalimentaron en un mercado que volvió a preguntarse por las reservas y el financiamiento futuro.

El alivio de esta semana todavía no alcanza

El dato de este viernes muestra una mejora. El riesgo país cayó 44 puntos, de 1.067 a 1.023, una baja diaria del 4,12%. Pero incluso después de esa recuperación, el indicador sigue unos 236 puntos por encima del cierre de octubre.

La foto de noviembre, entonces, es difícil de disimular. Argentina llegó al mes con un riesgo país de 787 puntos y termina, al 27 de noviembre, apenas por debajo de los 1.000. En el medio, el mercado pasó de discutir cuánto podía comprimirse el riesgo a preguntarse cuánto tiempo puede sostenerse el programa financiero sin una fuente clara de dólares.

La próxima prueba será diciembre. Con vencimientos de deuda y mayores necesidades de financiamiento por delante, el mercado deberá decidir si el salto de noviembre fue una corrección transitoria o el comienzo de una etapa más larga de mayor prima de riesgo para los activos argentinos.

Fuente: Pilar Wolffelt (El Cronista)