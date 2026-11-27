Jorge Born, el empresario que influyó fuertemente en la economía y política argentina a fines del siglo pasado.

El Plan BB y su salida de la empresa

En 1989, con la llegada de Carlos Saúl Menem a la Presidencia, Born impulsó el llamado Plan BB, un programa económico diseñado por ejecutivos del grupo que llevó a hombres de la compañía al Ministerio de Economía -primero a Miguel Ángel Roig, quien falleció pocos días después de asumir, y luego a Néstor Rapanelli-. El traspié de ese esquema económico derivó en cambios internos dentro de Bunge y Born: Born fue apartado de la conducción, la sucesión quedó en manos de Octavio Caraballo y, con el tiempo, la familia se desvinculó de la firma, que continuó bajo el nombre Bunge.

La insólita sociedad con uno de sus secuestradores

Años más tarde, su trayectoria sumó otro capítulo tan inesperado como polémico: entabló relación y terminó asociándose en los negocios con Rodolfo Galimberti, exintegrante de Montoneros y uno de los responsables de su propio secuestro en 1974. Junto a Galimberti y al productor Jorge "Corcho" Rodríguez fundó Hard Communication, la empresa encargada de gestionar los concursos telefónicos del programa de Susana Giménez, un vínculo que Born justificó en su momento de manera pragmática al asegurar que le sirvió para "recuperar parte del dinero que se había pagado como rescate".

Fuente: Noticias Argentinas