A los 92 años, este viernes murió el empresario Jorge Born. Nacido en Buenos Aires en junio de 1934, pertenecía a una de las familias empresarias más influyentes del país y era uno de los herederos del conglomerado Bunge y Born, firma fundada en el siglo XIX que llegó a consolidarse como uno de los grupos agroindustriales más importantes de la región. Se formó en el Colegio Nacional de Buenos Aires y completó estudios en la escuela de negocios Wharton, en Estados Unidos.
Murió Jorge Born, heredero de Bunge y Born y figura clave de la historia económica y política argentina
El empresario tuvo una trayectoria atravesada por algunos de los episodios más resonantes de la historia empresarial, política y policial de la Argentina contemporánea
Los motivos de su deceso no trascendieron, sin embargo se estima que se debió a complicaciones de salud lógicas por su avanzada edad.
El secuestro de 1974 y el rescate récord
Uno de los hitos que marcó su vida ocurrió en septiembre de 1974, cuando fue secuestrado junto a su hermano Juan por la organización Montoneros. Juan recuperó la libertad tras 60 días, mientras que Jorge permaneció cautivo durante cerca de 6 meses (180 días). Por su liberación se pagó un rescate de 60 millones de dólares, considerado uno de los montos más altos de la historia. Tras el episodio, parte de la familia trasladó su residencia y actividad a San Pablo, Brasil.
El Plan BB y su salida de la empresa
En 1989, con la llegada de Carlos Saúl Menem a la Presidencia, Born impulsó el llamado Plan BB, un programa económico diseñado por ejecutivos del grupo que llevó a hombres de la compañía al Ministerio de Economía -primero a Miguel Ángel Roig, quien falleció pocos días después de asumir, y luego a Néstor Rapanelli-. El traspié de ese esquema económico derivó en cambios internos dentro de Bunge y Born: Born fue apartado de la conducción, la sucesión quedó en manos de Octavio Caraballo y, con el tiempo, la familia se desvinculó de la firma, que continuó bajo el nombre Bunge.
La insólita sociedad con uno de sus secuestradores
Años más tarde, su trayectoria sumó otro capítulo tan inesperado como polémico: entabló relación y terminó asociándose en los negocios con Rodolfo Galimberti, exintegrante de Montoneros y uno de los responsables de su propio secuestro en 1974. Junto a Galimberti y al productor Jorge "Corcho" Rodríguez fundó Hard Communication, la empresa encargada de gestionar los concursos telefónicos del programa de Susana Giménez, un vínculo que Born justificó en su momento de manera pragmática al asegurar que le sirvió para "recuperar parte del dinero que se había pagado como rescate".
Fuente: Noticias Argentinas
En pocas palabras
- Jorge Born: falleció a los 92 años, heredero de Bunge y Born y figura clave.
- Secuestro de 1974: estuvo cautivo 180 días y se pagó un rescate récord de 60 millones de dólares.
- Negocios polémicos: tiempo después se asoció con Rodolfo Galimberti, uno de sus secuestradores, en Hard Communication.