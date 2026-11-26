Continúa por arriba de los 1.000 puntos el riesgo país. Foto: Noticias Argentinas

Rebote en la Bolsa y baja del riesgo país

Sin la referencia de los mercados norteamericanos, la plaza porteña extendió su racha positiva. El índice líder Merval escaló 3,3% en pesos hasta alcanzar los 84.357,49 puntos, encadenando así su tercera rueda consecutiva en alza y encaminándose a cerrar su primera semana en positivo en más de un mes.

En el panel de acciones líderes predominaron las subas, impulsadas principalmente por el sector energético:

YPF: +5,7%

+5,7% Transener: +5,5%

+5,5% Edenor: +5%

+5% Transportadora de Gas del Sur (TGS): +4,6%

Por su parte, los bonos soberanos en dólares también acompañaron la tendencia alcista, con avances de hasta el 3% en los títulos Globales y mejoras en los Bonares. De este modo, el riesgo país que elabora el banco J.P. Morgan consolidó su retroceso de 2,6% registrado en la rueda previa y se mantuvo en los 1.067 puntos básicos.