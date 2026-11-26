Los mercados financieros locales cerraron este jueves con señales de alivio tanto en el frente cambiario como en la plaza bursátil. En una rueda condicionada por la inactividad en Wall Street debido al feriado por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, el dólar blue retrocedió hasta los $1.700 para la venta ($1.715 en Mendoza), mientras que las acciones argentinas anotaron una nueva suba y el riesgo país se ubicó en 1.067 puntos básicos.
El dólar blue bajó a $1.700, subieron las acciones y el riesgo país retrocedió a 1.067 puntos
En una rueda con menor volumen de operaciones por el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos, la divisa paralela cedió terreno pese a la presión cambiaria
Aunque en el mercado informal la cotización paralela mostró un leve respiro, los operadores advirtieron que persiste cierta presión sobre la divisa norteamericana. En el resto de las cotizaciones de referencia, la jornada dejó los siguientes valores:
- Dólar oficial (Banco Nación): cerró en torno a los $1.625 para la venta.
- Dólar mayorista: finalizó a $1.601, operando con liquidación local ante el feriado estadounidense.
- Contado con Liquidación (CCL): se ubicó en $1.839,57, manteniendo una brecha cambiaria de 14,7% respecto del segmento oficial.
En tanto, los contratos de dólar futuro para fin de noviembre operaron con una tasa negativa de 0,1% a pocos días del cierre del mes.
Rebote en la Bolsa y baja del riesgo país
Sin la referencia de los mercados norteamericanos, la plaza porteña extendió su racha positiva. El índice líder Merval escaló 3,3% en pesos hasta alcanzar los 84.357,49 puntos, encadenando así su tercera rueda consecutiva en alza y encaminándose a cerrar su primera semana en positivo en más de un mes.
En el panel de acciones líderes predominaron las subas, impulsadas principalmente por el sector energético:
- YPF: +5,7%
- Transener: +5,5%
- Edenor: +5%
- Transportadora de Gas del Sur (TGS): +4,6%
Por su parte, los bonos soberanos en dólares también acompañaron la tendencia alcista, con avances de hasta el 3% en los títulos Globales y mejoras en los Bonares. De este modo, el riesgo país que elabora el banco J.P. Morgan consolidó su retroceso de 2,6% registrado en la rueda previa y se mantuvo en los 1.067 puntos básicos.
En pocas palabras
- Dólar blue: bajó a $1.700 en una rueda de menor volumen.
- Acciones y riesgo país: las acciones subieron y el riesgo país retrocedió a 1.067 puntos.
- Contexto: mercado local operó con menor liquidez por feriado en EE.UU.