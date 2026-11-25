El dólar oficial y las cotizaciones en los bancos

El tipo de cambio oficial también operó bajo presión alcista y sumó su séptima sesión consecutiva en ascenso. Según la pizarra del Banco Nación, el dólar al público ganó 15 pesos (+0,9%) y cerró en $1.580 para la compra y $1.630 para la venta.

De acuerdo con el relevamiento del Banco Central (BCRA), el promedio en el conjunto de las entidades financieras del país finalizó en $1.580,26 para la punta compradora y $1.632,65 para la vendedora. En el segmento mayorista, la divisa subió 11 pesos (+0,7%) y cerró en $1.604, aunque todavía se mantiene alejada del techo de las bandas cambiarias establecidas por la autoridad monetaria ($1.982,89).

El riesgo país estuvo por debajo de los 1.100 puntos. Foto: Noticias Argentinas

Alivio diario para el riesgo país tras el rebote de los bonos

En paralelo a la tensión cambiaria, los activos financieros argentinos encontraron un respiro en el exterior. El riesgo país, índice que elabora el banco J.P. Morgan, retrocedió 2,4% y cerró la jornada en 1.067 puntos básicos, logrando perforar hacia abajo la barrera psicológica de las 1.100 unidades luego de haber tocado un máximo de 1.128 puntos en las primeras operaciones.

La baja del indicador estuvo impulsada por una recuperación de hasta 2% en los bonos soberanos en dólares y un rebote en los papeles argentinos que cotizan en Wall Street -liderados por Telecom (+4,8%) y Grupo Financiero Galicia (+4,2%-, en sintonía con el repunte de la bolsa neoyorquina.

Pese al alivio de este miércoles, el balance mensual sigue mostrando cautela por parte de los inversores: el riesgo país acumula una suba cercana a 35% en lo que va de noviembre y casi triplica el piso de 402 puntos registrado en julio pasado, condicionado por el freno en la actividad económica, el ritmo de acumulación de reservas y la mirada puesta en los vencimientos de deuda previstos para 2027.