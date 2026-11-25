Consultado sobre el alcance de este planteo y si abarca a ferias de fin de semana en espacios como el Parque General San Martín, los shoppings o malls del Gran Mendoza o la feria del usado, Alín marcó a Diario UNO una distinción clave: no todas las ferias implican el mismo problema, el eje está puesto en lo que no está registrado y en la reventa de productos importados o de dudosa procedencia y comercialización.

Alín luego detalló: "Las ferias son ferias. Todo lo que se comercialice que no esté registrado es ilegal. Hay microemprendedores que están en ferias pero fabrican sus propios productos; no hacen a la reventa de lo importado o de mercadería de dudosa procedencia".

En esa línea, el dirigente comercial señaló que existen rubros sensibles -como el del juguete, donde se han advertido casos de productos tóxicos- y remarcó la necesidad de reunir datos y analizar las distintas causales que alimentan la ilegalidad comercial.

Comerciantes y empresarios mendocinos no cargan contra quienes hacen y venden sus productos, sino contra los que comercializan productos de procedencia dudosa. Foto: Gentileza Celia Duek

Mesa de Control y Fiscalización para defender el comercio formal

Como parte de las conclusiones del encuentro en CABA, se definió que Mónica Nofal estará al frente del desarrollo de una Mesa de Control y Fiscalización, una iniciativa impulsada por Cecitys y la FEM para motorizar acciones concretas contra la competencia desleal.

Desde el sector empresario mendocino destacaron que continuarán trabajando en defensa del comercio formal, con el objetivo de promover reglas de competencia justa y herramientas que fortalezcan la actividad comercial de la ciudad.