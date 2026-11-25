La preocupación del sector comercial de Mendoza frente a las ferias ilegales y la competencia desleal llegó a nivel nacional. Al regreso de una reunión realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), organizada por la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), representantes locales dieron a conocer su posición al respecto.
Preocupados por las "saladitas", comerciantes y empresarios mendocinos reclamaron contra las ferias ilegales
Representantes de Cecitys y la FEM participaron en CABA de una reunión con la CAME para frenar la competencia desleal y armar una mesa de control y fiscalización
Del encuentro en Baires participaron Adrián Alín, presidente de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) y, como representante de la Federación Económica de Mendoza (FEM), y en carácter de invitada asistió la licenciada Mónica Lucero Nofal, directora de Defensa del Consumidor y presidenta del Consejo Federal de Consumo (Cofedec).
Qué ferias son las señaladas
Durante la reunión se expuso la nota presentada por la institución mendocina, en la que se advirtió sobre el impacto que generan determinadas ferias -identificadas en el debate porteño como "Saladitas"- sobre los comercios formalmente establecidos que cumplen con impuestos, habilitaciones y exigencias laborales.
Consultado sobre el alcance de este planteo y si abarca a ferias de fin de semana en espacios como el Parque General San Martín, los shoppings o malls del Gran Mendoza o la feria del usado, Alín marcó a Diario UNO una distinción clave: no todas las ferias implican el mismo problema, el eje está puesto en lo que no está registrado y en la reventa de productos importados o de dudosa procedencia y comercialización.
Alín luego detalló: "Las ferias son ferias. Todo lo que se comercialice que no esté registrado es ilegal. Hay microemprendedores que están en ferias pero fabrican sus propios productos; no hacen a la reventa de lo importado o de mercadería de dudosa procedencia".
En esa línea, el dirigente comercial señaló que existen rubros sensibles -como el del juguete, donde se han advertido casos de productos tóxicos- y remarcó la necesidad de reunir datos y analizar las distintas causales que alimentan la ilegalidad comercial.
Mesa de Control y Fiscalización para defender el comercio formal
Como parte de las conclusiones del encuentro en CABA, se definió que Mónica Nofal estará al frente del desarrollo de una Mesa de Control y Fiscalización, una iniciativa impulsada por Cecitys y la FEM para motorizar acciones concretas contra la competencia desleal.
Desde el sector empresario mendocino destacaron que continuarán trabajando en defensa del comercio formal, con el objetivo de promover reglas de competencia justa y herramientas que fortalezcan la actividad comercial de la ciudad.
En pocas palabras
- Competencia desleal: representantes de Cecitys y la FEM reclaman contra ferias ilegales en CAME.
- Foco del reclamo: se apunta a la reventa de productos importados y mercadería de dudosa procedencia.
- Nueva iniciativa: se creará una Mesa de Control y Fiscalización para defender el comercio formal.