Una jornada de fuerte presión financiera se vivió este martes en el mercado local, con el dólar blue en alza y el riesgo país cerca de perforar el umbral de los 1.100 puntos básicos, en medio de caídas en las bolsas internacionales y cautela de los inversores por los compromisos de deuda del Tesoro.
En el segmento informal, el dólar blue subió $15 (0,90%) y se ubicó en $ 1.670 para la compra y $1.690 para la venta, ampliando la brecha cambiaria frente al oficial por encima del 5%.
En Mendoza el dólar blue cerró a $1.705 para la venta y $1.680 para la compra.
Cotizaciones del dólar y brecha cambiaria
Detrás del paralelo, el dólar oficial en el Banco Nación avanzó hasta $1.565 para la compra y $1.615 para la venta, superando la barrera de los $1.600 tras la reanudación de la actividad local luego del feriado del lunes. En el segmento mayorista, la divisa se negoció en torno a $1.584 para la compra y $1.593 para la venta.
Entre los dólares financieros, el MEP rondó los $1.690,19 para la compra y $ 1.691,01 para la venta, mientras que el contado con liquidación (CCL) cotizó cerca de $1.773,58 para la compra y $1.776,34 para la venta. Por su parte, el dólar tarjeta se ubicó en $ 2.119,09.
Salto del riesgo país y shock externo
En el frente de la deuda soberana, el riesgo país medido por el JP Morgan escaló este martes hasta los 1.096 puntos básicos -tras haber tocado niveles de 1.054 presionado por el retroceso de los bonos argentinos en un contexto de volatilidad global y caída en Wall Street.
En el plano interno, los operadores siguen de cerca los vencimientos de deuda que deberá afrontar el Tesoro en 2027, el escenario político rumbo a los próximos comicios y la evolución de las reservas internacionales. Desde el gobierno, en tanto, atribuyeron el movimiento a un shock externo y ratificaron el programa fiscal y cambiario vigente.
En pocas palabras
- Dólar blue: la divisa informal subió hasta $ 1.690, ampliando la brecha con el oficial que superó los $ 1.615.
- Riesgo País: el indicador de JP Morgan saltó cerca de los 1.100 puntos básicos, presionado por caídas internacionales.
- Mercado financiero: el dólar MEP rondó los $1.690, mientras el CCL cotizó cerca de $1.775.