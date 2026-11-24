El riesgo país estuvo cerca de los 1.100 puntos este martes. Foto: archivo

Cotizaciones del dólar y brecha cambiaria

Detrás del paralelo, el dólar oficial en el Banco Nación avanzó hasta $1.565 para la compra y $1.615 para la venta, superando la barrera de los $1.600 tras la reanudación de la actividad local luego del feriado del lunes. En el segmento mayorista, la divisa se negoció en torno a $1.584 para la compra y $1.593 para la venta.

Entre los dólares financieros, el MEP rondó los $1.690,19 para la compra y $ 1.691,01 para la venta, mientras que el contado con liquidación (CCL) cotizó cerca de $1.773,58 para la compra y $1.776,34 para la venta. Por su parte, el dólar tarjeta se ubicó en $ 2.119,09.

Salto del riesgo país y shock externo

En el frente de la deuda soberana, el riesgo país medido por el JP Morgan escaló este martes hasta los 1.096 puntos básicos -tras haber tocado niveles de 1.054 presionado por el retroceso de los bonos argentinos en un contexto de volatilidad global y caída en Wall Street.

En el plano interno, los operadores siguen de cerca los vencimientos de deuda que deberá afrontar el Tesoro en 2027, el escenario político rumbo a los próximos comicios y la evolución de las reservas internacionales. Desde el gobierno, en tanto, atribuyeron el movimiento a un shock externo y ratificaron el programa fiscal y cambiario vigente.