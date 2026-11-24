En explotación minera sí hubo avances. Foto: Gobierno de Mendoza

No significa que habrá devaluación

La recesión técnica en Argentina no provocará automáticamente una crisis financiera o una devaluación, pero sí frena la actividad y afecta de forma desigual a empresas, hogares y cuentas públicas.

De acuerdo con el informe oficial del organismo, cinco de los quince sectores que conforman el EMAE registraron aumentos interanuales. Se destacaron los avances de explotación de minas y canteras (11,1%), electricidad, gas y agua (4%) y construcción (3,5%).

Entre los tres rubros le sumaron 0,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del indicador.

Del otro lado quedaron las caídas de los otros diez sectores económicos, entre los que se destacó la contracción de pesca (-48,6%).

"La cuestión de fondo es que, si bien la economía crecería en 2026, lo hará a un ritmo sustancialmente inferior al esperado a comienzos de año. El Top 10 de analistas del REM pasó de proyectar un crecimiento de 3,3% en diciembre de 2025 a apenas un 0,7% en octubre", comentó Facundo Beltramone, economista de la Fundación Libertad.

El gobierno sostiene que habrá que esperar hasta diciembre

Si bien el dato de septiembre no alcanza para remontar el tercer trimestre, el gbierno sostiene que, hasta que no se publique el dato del PIB de ese período, no se puede confirmar la recesión técnica.

"No podemos confirmar que haya recesión técnica. Vamos a tener que esperar hasta diciembre para saber si se confirma o no", dijo esta martes el vocero presidencial antes de que el INDE dira a conocer la información oficial.

A su vez, afirmó que el EMAE solamente es un indicador y que, para conocer si se entró o no en una recesión, hay que esperar el dato del PIB. "El EMAE subestima a la economía informal", dijo.

En tanto, Luis Caputo, ministro de Economía, celebró el dato desestacionalizado de septiembre en sus redes, donde mencionó los principales puntos del EMAE.