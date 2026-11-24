La actividad económica cayó 1,2% en el tercer trimestre del año frente al mismo trimestre del año anterior, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, la economía argentina ingresó oficialmente en un período de recesión técnica.
Respecto a la medición desestacionalizada, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) subió apenas 1,1%, por lo que no alcanzó para revertir la caída del período anterior.
Una recesión técnica ocurre cuando la economía de un país registra dos trimestres consecutivos de caída del Producto Bruto Interno (PBI) desestacionalizado frente al trimestre anterior.
No significa que habrá devaluación
La recesión técnica en Argentina no provocará automáticamente una crisis financiera o una devaluación, pero sí frena la actividad y afecta de forma desigual a empresas, hogares y cuentas públicas.
De acuerdo con el informe oficial del organismo, cinco de los quince sectores que conforman el EMAE registraron aumentos interanuales. Se destacaron los avances de explotación de minas y canteras (11,1%), electricidad, gas y agua (4%) y construcción (3,5%).
Entre los tres rubros le sumaron 0,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del indicador.
Del otro lado quedaron las caídas de los otros diez sectores económicos, entre los que se destacó la contracción de pesca (-48,6%).
"La cuestión de fondo es que, si bien la economía crecería en 2026, lo hará a un ritmo sustancialmente inferior al esperado a comienzos de año. El Top 10 de analistas del REM pasó de proyectar un crecimiento de 3,3% en diciembre de 2025 a apenas un 0,7% en octubre", comentó Facundo Beltramone, economista de la Fundación Libertad.
El gobierno sostiene que habrá que esperar hasta diciembre
Si bien el dato de septiembre no alcanza para remontar el tercer trimestre, el gbierno sostiene que, hasta que no se publique el dato del PIB de ese período, no se puede confirmar la recesión técnica.
"No podemos confirmar que haya recesión técnica. Vamos a tener que esperar hasta diciembre para saber si se confirma o no", dijo esta martes el vocero presidencial antes de que el INDE dira a conocer la información oficial.
A su vez, afirmó que el EMAE solamente es un indicador y que, para conocer si se entró o no en una recesión, hay que esperar el dato del PIB. "El EMAE subestima a la economía informal", dijo.
En tanto, Luis Caputo, ministro de Economía, celebró el dato desestacionalizado de septiembre en sus redes, donde mencionó los principales puntos del EMAE.
En pocas palabras
- Recesión técnica: la actividad económica argentina cayó 1,2% en el tercer trimestre, confirmando la recesión.
- INDEC: el Instituto Nacional de Estadística y Censos informó la baja interanual de la actividad económica.
- Perspectivas: el gobierno espera la publicación del PBI de diciembre para confirmar oficialmente la recesión.