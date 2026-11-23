El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró este lunes que las reformas normativas impulsadas por el gobierno de Javier Milei permitieron reducir en 15% promedio los precios relativos de los productos de consumo masivo alcanzados por las desregulaciones en supermercados.
Según Sturzenegger, los precios en supermercados bajaron 15% gracias a la desregulación económica
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado citó un estudio de la Universidad Nacional de La Plata. El presidente Javier Milei celebró el informe
Para respaldar su afirmación, el funcionario citó un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), cuyos resultados también fueron destacados por el propio presidente en sus redes sociales bajo el mensaje: "DESREGULACIÓN Y LA MEJORA EN EL BOLSILLO DE LA GENTE". En esa misma línea, Sturzenegger sostuvo que los datos comprueban que "la desregulación es anticasta y proconsumidor".
Qué mide el estudio de la UNLP
El trabajo fue realizado por los economistas Guido Porto, Santiago Cerutti, Guillermo Falcone y Jorge Puig y no plantea una caída nominal generalizada en todas las góndolas, sino el efecto diferencial entre los productos alcanzados por cambios normativos y aquellos que no tuvieron modificaciones.
Para llegar a esa conclusión, los investigadores utilizaron herramientas de inteligencia artificial con las que analizaron cerca de 18.000 publicaciones del Boletín Oficial desde el inicio de la gestión libertaria, identificando qué medidas desregulatorias tuvieron impacto directo sobre bienes de consumo masivo.
A partir de esa base, compararon la evolución de precios de los artículos alcanzados por las reformas frente a un grupo de control compuesto por productos sin cambios regulatorios. Según el informe, la brecha entre ambos segmentos se amplió progresivamente tras la entrada en vigencia de las normas hasta alcanzar una baja relativa cercana a 15% al cumplirse el tercer trimestre de aplicación.
El contraste con los números del consumo
La difusión oficial del estudio coincide con un escenario en el que el consumo masivo todavía muestra dificultades para consolidar una recuperación sostenida frente a la cautela en el gasto de los hogares.
De acuerdo con el último relevamiento de la consultora Scentia, si bien el consumo masivo general anotó una leve suba de 0,9% interanual en octubre, acumula una retracción de 2,3% en los primeros diez meses de 2026. En el desglose por canales, los supermercados de cadena cayeron 0,3% interanual en octubre (-3,5% en el acumulado anual), los autoservicios independientes retrocedieron 0,4% y el canal mayorista registró una baja de 6,4%.
En paralelo, las cifras oficiales del INDEC correspondientes a agosto ya habían marcado una caída real de 3,7% interanual en las ventas de supermercados, con un cambio visible en el comportamiento de los compradores: mientras la cantidad de operaciones subió 7,2%, el gasto promedio por ticket cayó 10,2% en términos reales.
En pocas palabras
- Sturzenegger afirmó que los precios en supermercados bajaron 15% promedio por la desregulación económica, según un estudio de la UNLP.
- Informe UNLP: comparó precios de productos desregulados con otros sin cambios normativos, mostrando una baja relativa de 15%.
- Consumo: El dato coincide con un contexto de consumo masivo con leve recuperación interanual en octubre pero con retracción acumulada.