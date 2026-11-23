Para llegar a esa conclusión, los investigadores utilizaron herramientas de inteligencia artificial con las que analizaron cerca de 18.000 publicaciones del Boletín Oficial desde el inicio de la gestión libertaria, identificando qué medidas desregulatorias tuvieron impacto directo sobre bienes de consumo masivo.

A partir de esa base, compararon la evolución de precios de los artículos alcanzados por las reformas frente a un grupo de control compuesto por productos sin cambios regulatorios. Según el informe, la brecha entre ambos segmentos se amplió progresivamente tras la entrada en vigencia de las normas hasta alcanzar una baja relativa cercana a 15% al cumplirse el tercer trimestre de aplicación.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación. Foto: Noticias Argentinas

El contraste con los números del consumo

La difusión oficial del estudio coincide con un escenario en el que el consumo masivo todavía muestra dificultades para consolidar una recuperación sostenida frente a la cautela en el gasto de los hogares.

De acuerdo con el último relevamiento de la consultora Scentia, si bien el consumo masivo general anotó una leve suba de 0,9% interanual en octubre, acumula una retracción de 2,3% en los primeros diez meses de 2026. En el desglose por canales, los supermercados de cadena cayeron 0,3% interanual en octubre (-3,5% en el acumulado anual), los autoservicios independientes retrocedieron 0,4% y el canal mayorista registró una baja de 6,4%.

En paralelo, las cifras oficiales del INDEC correspondientes a agosto ya habían marcado una caída real de 3,7% interanual en las ventas de supermercados, con un cambio visible en el comportamiento de los compradores: mientras la cantidad de operaciones subió 7,2%, el gasto promedio por ticket cayó 10,2% en términos reales.