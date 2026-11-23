De acuerdo con las estimaciones oficiales, unos 70.926 turistas visitaron Mendoza entre el 21 y el 23 de noviembre. El movimiento generó un impacto económico directo de $21.833 millones durante las tres jornadas, con una estadía promedio de 3 noches.

Turismo: la Ciudad de Mendoza lideró la ocupación hotelera

El ranking de ocupación mostró diferencias entre las distintas zonas turísticas de la provincia. Además de la Ciudad de Mendoza, que alcanzó el 85%, General Alvear y Valle Grande se ubicaron entre los destinos más elegidos, con un 80% cada uno.

Potrerillos registró un 75%, mientras que el Valle de Uco llegó al 72%. En tanto, San Martín alcanzó el 70% y Cacheuta y Ruta 82 tuvieron un 65% de ocupación.

Los porcentajes fueron menores en otros destinos. Uspallata registró un 55%, mientras que Malargüe y la Ciudad de San Rafael cerraron el fin de semana con un 50%.

El promedio provincial de 72,68% superó así las previsiones que manejaba el sector antes del feriado, que anticipaban una ocupación del 67,77%.

Cuántos turistas llegaron a Mendoza y cuánto gastaron

El informe del Observatorio Turístico del Emetur estimó que 70.926 visitantes llegaron a Mendoza durante el fin de semana largo. De ese total, 49.784 se alojaron en establecimientos pagos, entre hoteles, alojamientos tradicionales y propiedades contratadas a través de plataformas digitales.

Otros 21.142 turistas se hospedaron en casas de familiares y amigos. El impacto económico directo alcanzó los $21.833,09 millones, equivalentes a unos 14,09 millones de dólares.

Los eventos que impulsaron el movimiento del turismo

La actividad turística coincidió con una agenda de espectáculos, cultura y deporte que tuvo propuestas en distintos puntos de Mendoza.

En el Gran Mendoza se destacaron el recital de Diego Torres en el Arena Maipú Stadium, una nueva edición del Mendoza Sax Fest y el show de La Renga en el Teatro Griego Frank Romero Day. También hubo una presentación del DJ internacional Massano en el Club Hípico Mendoza.

En el Sur, San Rafael recibió la Fiesta Nacional del Turismo y el Vino 2026, mientras que el dique El Nihuil fue sede de una fecha del Gran Prix Nacional Clase Pampero.

A estas actividades se sumó la Maratón Nocturna de la Ciudad de Mendoza, que convocó a más de 2.000 participantes.

La Maratón Nocturan fue uno de los atractivos del fin de semana largo.

Mendoza aumentó la demanda de viajes un 88%

El resultado del fin de semana largo también se reflejó en los datos de demanda de viajes difundidos por la plataforma Despegar. Según esa medición, Mendoza registró un crecimiento interanual del 88% para este período.

La suba ubicó a la provincia entre los destinos con mayor incremento de demanda dentro del país. Mar del Plata registró un aumento del 100%, Córdoba y Salta del 42% e Iguazú del 25%.

Desde el Emetur destacaron que la diversidad de propuestas turísticas, la agenda de eventos y el trabajo conjunto con municipios y prestadores privados contribuyeron al resultado.

Menos viajes y consumo: el balance del fin de semana largo en Argentina

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.410.000 turistas viajaron por el país durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, con un impacto económico directo de $332.557 millones. La cantidad de viajeros cayó un 17,4% respecto de 2025, aunque este año el descanso tuvo 3 días, frente a los 4 del año pasado.

A nivel país, el turismo disminuyó un 17,4% respecto a 2025, con menor gasto y estadía promedio.

La estadía promedio fue de dos días, por debajo de los 2,3 días registrados en el mismo feriado de 2025. En tanto, el gasto diario por turista alcanzó los $118.770, lo que representó una baja real del 3,1% interanual. De esta manera, el impacto económico total cayó un 30,3% en términos reales, en un contexto de restricciones de ingresos y menor consumo. Predominaron las escapadas de cercanía, las reservas de último momento y las actividades gratuitas o al aire libre.

Entre los destinos con mayor movimiento se destacaron Bariloche, con un 85% de ocupación hotelera; Ushuaia, con un 78%, y Jujuy, con un 71%.

Según CAME, en los nueve fines de semana largos contabilizados durante 2026 se movilizaron más de 14,3 millones de turistas, con un impacto económico acumulado superior a los $3,7 billones.